¿Qué viene para el Dane tras salida de Ricardo Valencia y la llegada de Juan Manuel Alvarado?

La declaración de insubsistencia de Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la llegada de Juan Manuel Alvarado dejan sobre la mesa uno de los principales retos para la entidad: preservar su independencia técnica y evitar que se cuestione la credibilidad de las estadísticas oficiales, que son cruciales para los mercados y para la toma de decisiones.
EL COLOMBIANO dialogó con académicos y exdirectores que argumentaron que el episodio registrado durante el actual Gobierno no significa que las cifras del Dane hayan perdido su validez. Sin embargo, consideran que será necesario garantizar que la producción y divulgación estadística continúen bajo criterios técnicos, con metodologías públicas y sin interferencias políticas.