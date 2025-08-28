x

EE. UU. reforzará su despliegue militar en el Caribe con siete buques de guerra y un submarino nuclear

El Gobierno estadounidense añadió más buques de guerra a su despliegue antidrogas, una operación que Venezuela califica de “amenaza” a su país.

    El buque de guerra USS Lake Erie (CG 70) de la Armada de EE. UU. atraca en el puerto de Balboa, en la Ciudad de Panamá, el 28 de agosto de 2025. FOTO: AFP
El Colombiano
Agencia AFP
hace 20 minutos
Estados Unidos intensificó su despliegue en el Caribe sur con el envío de lo que serán siete buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear —inicialmente la operación incluía solo tres buques— en medio de los esfuerzos de Washington en su lucha contra el narcotráfico en la región.

Un funcionario estadounidense, citado por el medio Reuters bajo condición de anonimato, confirmó que las naves ya se encuentran en la región o llegarán en el transcurso de la próxima semana. Se trataría de una acumulación naval “significativamente mayor” a los patrullajes habituales de la Guardia Costera y la Armada estadounidense en el área frente a las costas de Venezuela.

Desde el anuncio del despliegue se desataron múltiples cruces entre el gobierno de Donald Trump con Nicolás Maduro, mandatario por el que EE. UU. aumento la recompensa ofrecida por su captura, que pasó de 25 a 50 millones de dólares.

Además, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que la administración Trump considera que el “régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel narco-terrorista. Maduro no es un presidente legítimo; es el cabecilla fugitivo de este cartel de drogas”.

Relacionado: “Maduro no es presidente, es el líder fugitivo de un cartel narcoterrorista”: La Casa Blanca

En respuesta, Maduro aseguró este jueves que “no hay forma de que una fuerza extranjera invada Venezuela” y llamó a la población a inscribirse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo civil-militar adscrito a la Fuerza Armada que, según el chavismo, cuenta con 4,5 millones de reservistas.

El gobierno estadounidense sostiene que ejecutará operaciones contra el narcotráfico internacional, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de invadir Venezuela.

Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo Maduro en un acto con militares.

Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio”, siguió. “No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”.

Venezuela también había informado que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales.

Las autoridades venezolanas informaron la víspera la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una “escalada de acciones hostiles” la movilización estadounidense.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

“Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”, añadió.

Maduro abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.

Según el presidente, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a cualquier amenaza, una cifra que expertos cuestionan.

Una posible invasión estadounidense es una tema que surge en las calles de Venezuela, entre bromas y preocupación, entre incrédulos y alguno que otro opositor esperanzado.

No obstante, analistas ven lejano el escenario de una operación directa contra Venezuela. “Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, señala Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres.

“Creo que lo que estamos viendo representa un intento por crear ansiedad en esferas del gobierno y obligar a Maduro a negociar algo”, explicó a la AFP el analista Phil Gunson, del Crisis Group.

Lea más: Petro niega que exista el cartel de los soles mientras que Venezuela y Estados Unidos dan movidas impredecibles

Caracas exigió además este martes en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”, según un comunicado.

El canciller Yván Gil pidió el “apoyo” del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para “restablecer la sensatez”.

