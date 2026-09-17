Ejército destruye más de 130 kilos de explosivos de disidencias de las Farc en Antioquia

El Ejército Nacional reportó la destrucción controlada de más de 130 kilogramos de explosivos en tres operativos realizados en el norte y nordeste de Antioquia, en hallazgos atribuidos al Frente 36 y al Frente 18 de las disidencias de las Farc.

El primer caso ocurrió en la vereda Palmichal, en Briceño, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 de la Séptima División, apoyadas por inteligencia militar y la canina antiexplosivos Megan, localizaron y destruyeron un cilindro de 60 libras, dos dispositivos explosivos improvisados y cinco granadas de 81 milímetros adaptadas para drones.

Según el Ejército, este material pertenecía al Frente 36 de las disidencias y tenía como intención ejecutar atentados terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública.

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El segundo hallazgo se dio en zona rural de Ituango, donde tropas del Grupo Gaula Militar Bahía Urra, de la Cuarta Brigada, ubicaron un depósito ilegal presuntamente perteneciente al Frente 18 de las disidencias.

En el lugar se encontraron más de 60 baterías utilizadas como fuentes de energía, 20 jeringas y 15 kilogramos de sustancia explosiva improvisada, además de material de intendencia alusivo a la estructura: 4 chalecos, 5 cintelas, 8 pantalones camuflados, 3 pantalones camaleón, un buzo táctico camaleón, 2 buzos tácticos y 6 brazaletes con emblemas de las disidencias.

“Con este resultado se afecta su capacidad logística y se neutraliza una posible acción terrorista en contra de la población civil y la Fuerza Pública”, señaló el teniente coronel Jerson Fabián Tapias Agudelo, comandante del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá. Todo el material fue destruido de manera controlada por especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD).

El tercer operativo se realizó en la vereda Chagualo, en Anorí, donde soldados de la 14ª Brigada neutralizaron cuatro artefactos explosivos instalados por el Bloque Magdalena Medio del Frente 36. Según el Ejército, los artefactos fueron hallados en un camino transitado a diario por los habitantes del sector, pues comunica a la vereda con su cabecera municipal.

Tras su ubicación, las tropas realizaron la destrucción controlada de los explosivos, evitando posibles afectaciones a la vida e integridad de la población civil y del personal militar.

El Ejército instauró las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, al considerar que este tipo de hechos constituye una infracción directa al derecho internacional humanitario y una vulneración a los derechos humanos.