Simón Bolívar usando WhatsApp: Ejército empleó la IA para contar la historia de la Batalla de Boyacá en redes sociales

En el marco de la conmemoración de los 215 años de la Batalla de Boyacá, el Ejército decidió incorporar la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales para presentar la historia de una forma más cercana y dinámica.
Usando la tecnología, la institución revivió la gesta libertadora de 1819, a través de un grupo de WhatsApp ficticio, donde los grandes personajes de la independencia, como Simón Bolívar y Santander, interactúan como si estuvieran en pleno siglo XXI.
“Queríamos acercar la historia a todos los colombianos de una manera divertida”, explicó la capitana Paola Flórez Mendoza, oficial de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.
Según Flórez, esta iniciativa surgió como parte de un esfuerzo por hacer más accesible la historia, combinando elementos modernos con la importancia de los eventos históricos.
El resultado fue el lanzamiento de los chats “EJC”, una serie de publicaciones en las que los héroes patrios se sumergen en una conversación moderna llena de humor.
