¿Donald Trump podría hacer que se hable cada vez menos español? Esto es lo que dice el Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes, la organización encargada de promover el habla y el aprendizaje del español, dio a conocer su informe anual que reporta el estado del idioma a nivel mundial. Según este anuario, llamado El español en el mundo, las políticas del presidente estadounidense podrían “ir en detrimento de derechos sociales y lingüísticos alcanzados, heredados o adquiridos por la población hispana”.

Lea: Juan Del Val, el escritor español, fue el ganador del Premio Planeta

Esta opinión hace referencia a la medida tomada por el gobierno de Trump en marzo de 2025, cuando el inglés se convirtió en el idioma oficial de Estados Unidos, que nunca había tenido uno en sus 250 años de fundación. De manera práctica, lo que hizo esta orden ejecutiva fue eliminar la prestación de servicios lingüísticos por parte de las agencias federales, en un país en el que el español es la segunda lengua más utilizada.

A pesar de que la Casa Blanca ha argumentado que esta decisión tiene el objetivo de agilizar la comunicación y reforzar los valores nacionales, organizaciones y sociedad civil se han manifestado en contra de ella, ya que ha sido considerada como otra movida de la agenda antimigratoria de Trump.

Lo que dijo el Instituto Cervantes esta semana en su reciente publicación es que, aunque la orden “no tiene por qué afectar la cotidianeidad de la vida colectiva e individual estadounidense”, sí podría estigmatizar y representar un retroceso para la comunidad hispana en el país norteamericano.