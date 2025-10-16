Juan Del Val, el escritor español, fue el ganador del Premio Planeta

El escritor Juan del Val, conocido rostro de la televisión española, conquistó el pasado miércoles el Premio Planeta 2025 con su obra Vera, una historia de amor, consolidando así su carrera como novelista con uno de los galardones de mayor dotación del mundo literario.

Además del vencedor, que se embolsó el millón de euros del premio (más de 4.5000 millones de pesos), la otra gran protagonista de la gala celebrada en Barcelona fue la escritora gallega Ángela Banzas, que fue finalista con su trabajo Cuando el viento hable, recompensado con 200.000 euros (casi 1.000 millones de pesos).

La obra que convirtió a Del Val en el ganador de la 74ª edición de este premio que entrega cada año el gigante editorial español está ambientada en Sevilla y narra la compleja historia de amor entre una mujer de la alta sociedad y un hombre más joven de clase humilde.

“Es una mujer que emprende un camino hacia la libertad y aprende a ser libre cuando pierde el miedo a equivocarse”, explicó el autor tras recibir el galardón.

De 55 años, Del Val simultánea desde hace años su trabajo como colaborador en diferentes medios de comunicación con su faceta literaria, que arrancó al inicio de la década pasada escribiendo a cuatro manos con su esposa, la conocida presentadora de televisión española, Nuria Roca.

Desde 2017 comenzó, sin embargo, su carrera en solitario y en 2019 conquistó el Premio Primavera con la obra Candela.

“Se escribe para la gente, no para una supuesta élite intelectual”, reivindicó durante su discurso. “Considerar que comercial y calidad son conceptos opuestos (...) es faltarle el respeto a la gente”, agregó Del Val, conocido en televisión por sus opiniones directas.