Hermana del alcalde Federico Gutiérrez estaría en la lista a Senado de Creemos para elecciones de 2026

Ad portas de que Creemos, la colectividad del alcalde Federico Gutiérrez, inscriba los comités para recoger firmas y participar en las elecciones a Congreso de 2026 se han filtrado algunos nombres que conformarían sus listas a Senado y Cámara de Representantes para Antioquia. Y una de las posibilidades que más han discutido es incluir como candidata a Juliana Gutiérrez, la hermana del mandatario distrital.
Lo cierto es que sobre los nombres que estarían en dichas listas se ha manejado el secretismo. De forma oficial, la concejala Camila Gaviria, directora del movimiento, sostuvo que todavía están en proceso de conformarlas y que no hay nada definitivo. Sin embargo, varias fuentes coincidieron en que Juliana Gutiérrez es una de las posibilidades que se barajan para buscar curules y que hasta la han contemplado para encabezar la lista a Senado, una jugada que para algunos no es clara, en vista de que su trayectoria no ha sido propiamente la política ni los cargos de elección popular.
Otras personas opinan que esto podría generar un fuerte debate y críticas importantes por el hecho de avalar justamente a una familiar del excandidato presidencial, quien ocupa el primer cargo político en Medellín y que es el líder del movimiento.
Por otro lado, ha trascendido que se está analizando su participación a la luz de las garantías de seguridad, en vista de los riesgos que podría significar para su integridad como familiar del alcalde, quien ha denunciado amenazas recientes.