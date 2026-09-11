Atentados con explosivos del ELN destruyeron estación de Policía en el Catatumbo

El ELN destruyó una subestación de Policía en Norte de Santander a punta de dinamita. Se trata de la del corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen, región del Catatumbo. En imágenes difundidas por usuarios en redes sociales se ve el edificio reducido a escombros.

El pasado miércoles, 21 uniformados fueron evacuados por aire tras varios ataques de esa guerrilla que dejaron inservible la estructura. Estos incluyeron ataques con drones y hasta una toma. En últimas, el corregimiento quedó sin presencia policial.

José Contreras, alcalde del municipio, confirmó la toma a Blu Radio este jueves 10 de septiembre, y detalló los ataques de los guerrilleros del ELN a la subestación.

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“El corregimiento de Guamalito, el municipio de El Carmen, fue la subestación de policía afectada el día viernes con drones y con una destrucción por más 80%. De manera reiterada, el día lunes terminaron de atacarla y causaron una destrucción total”, contó el mandatario local.

Luego, lamentó que ya no haya policías en el corregimiento y señaló que el Ejército no había atendido la situación.

“Lastimosamente (...) no contamos con policía y aún no ha llegado Ejército al corregimiento de Guamalito. Según información de la misma comunidad, la subestación fue tomada por presuntos integrantes de la organización criminal del ELN a la cual se le atribuyen esos atentados, según la inteligencia y la fuerza pública”, agregó el alcalde.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre la reciente escalada de violencia apunta a la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, señalado como uno de los francotiradores del frente Camilo Torres del ELN.

El hombre fue capturado en Ocaña por unidades de la Dijín y la Dipol. Según información de inteligencia que compartió De la Espriella el pasado 4 de septiembre, “Firu” habría sido designado para ejecutar un atentado de francotirador contra el presidente.