ELN anunció “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y la Dijin secuestrados, ¿a qué se refieren?

Hace dos meses se difundieron imágenes de los funcionarios del CTI en las que pedían ayuda al Gobierno y a sus familias para lograr su liberación.

  • Rodrigo Antonio López y Jesús Pacheco, secuestrados por el ELN. Foto: captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

El secuestro, una de las prácticas más crueles y persistentes del conflicto armado colombiano, vuelve a estar en el centro del debate tras el anuncio del ELN de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado que permanecen en su poder desde hace más de cinco meses.

Los secuestrados, dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, fueron secuestrados el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, una de las zonas de mayor influencia del grupo guerrillero.

Contexto: Como en los peores años del conflicto: ELN publica pruebas de vida de funcionarios del CTI

En un comunicado firmado por el Frente de Guerra Oriental “Manuel Vásquez Castaño”, el ELN sostuvo que “agotadas las gestiones para una solución amigable y negociada” con el Gobierno y la Fiscalía, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo, Rodrigo Antonio López Estrada, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia “pasarán a juicio revolucionario”. Según el texto, podrían recibir penas de entre tres y siete años de prisión, con la posibilidad de mantener correspondencia con sus familias durante el proceso.

El grupo armado argumentó que durante varias semanas propuso un canje de prisioneros, pero que la falta de respuesta del Estado los llevó a adoptar lo que llaman un “mecanismo interno de justicia”. En el comunicado no se detalla el lugar donde se encuentran los secuestrados ni las condiciones de su cautiverio.

Hasta ahora, las autoridades nacionales no se han pronunciado oficialmente sobre el anuncio. Ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Policía Nacional, ni la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han confirmado la autenticidad del comunicado ni la situación actual de los funcionarios.

Hace apenas dos meses, el grupo guerrillero publicó un nuevo video con pruebas de vida a los dos funcionarios del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

En las imágenes, los funcionarios, vestidos con ropa civil, sentados en medio de la selva, envían mensajes a sus familias y hacen un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que interceda por su liberación.

“Vamos para dos meses y no han hecho nada. Ni el Presidente Gustavo Petro, ni la Fiscalía han activado los canales con el ELN para que se dé nuestra liberación. Pido a la ONU, a la Defensoría del Pueblo, que presionen al Gobierno Nacional. También a mi familia, que se acerque a la Fiscalía y pregunten con pruebas qué han hecho por nuestra liberación”, mencionó Rodrigo López Estrada, uno de los secuestrados.

El caso ha generado preocupación en sectores políticos y humanitarios, que insisten en que este tipo de hechos vulnera gravemente el derecho internacional humanitario y pone en entredicho el compromiso del ELN con el atropellado proceso de paz.

¿Qué es un juicio revolucionario?

La expresión “juicio revolucionario” es la forma con la que el grupo armado intenta justificar el secuestro y la retención prolongada de sus víctimas. Bajo esa figura, los guerrilleros anuncian supuestos procesos internos contra militares, policías o funcionarios, a quienes acusan de “delitos contra el pueblo” o de “actuar contra la revolución”.

En realidad, no se trata de un juicio en sentido legal, sino de una práctica arbitraria sin ningún tipo de garantía. Las personas sometidas a estos procedimientos no tienen defensa, ni juez imparcial, ni derecho a un debido proceso. Para los expertos, es una estrategia con la que el ELN busca dar apariencia de legitimidad a actos que constituyen violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Las penas pueden ser de varios años. Estas supuestas condenas se cumplen en campamentos o zonas de retención controladas por la guerrilla, sin ningún tipo de supervisión ni control externo.

Las víctimas permanecen privadas de la libertad durante años, sometidas a condiciones precarias y bajo amenazas, mientras el ELN utiliza estas penas como mecanismo de presión política frente al Gobierno.

