Pablo Beltrán reapareció y planteó una salida para descongelar los diálogos con el Eln: “Hagamos acuerdos”

Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln y miembro del Comando Central de esa guerrilla, reapareció en público tras varias semanas de silencio. Lo hizo a través de un video que publicó en las redes sociales del grupo insurgente y propuso darle un nuevo aire a los diálogos de paz –que están congelados– con el Gobierno.

“Tenemos qué mirar cómo le damos fin al conflicto armado, pero también cómo acordamos transformaciones que cambien las causas que generan el conflicto”, señaló Beltrán y añadió: “Nosotros somos de la idea de que sí es posible lograr acuerdos y llegar a una solución política”.

Lea más: ¿Es viable el intento del presidente Petro por revivir los diálogos de paz con el ELN en el Vaticano?

La mesa de diálogos está suspendida desde enero pasado tras la escalada violenta de esa guerrilla en el Catatumbo. Sin embargo, desde el 11 de abril de 2024 las conversaciones no reportaban ningún avance significativo por cuenta de varias peticiones del Eln que resultaban difíciles de cumplir.

Beltrán aseguró que la guerrilla está dispuesta a volver a la mesa con el Gobierno del presidente Gustavo Petro o con quien llegue a reemplazarlo a partir del 2026.

El delegado de la guerrilla para temas de paz insistió en la necesidad de pactar un enfoque diferente en el modelo de negociación: pidió mayor participación ciudadana.