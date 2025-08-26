Estas son las pruebas que revelan el complejo funcionamiento del Cartel de los Soles en Venezuela

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello serían las cabezas que controlan el Cartel de los Soles, una compleja red criminal que se aprovecha de la corrupción estatal y de los militares comprados para el régimen para distribuir drogas hacia Europa y Estados Unidos. En la ya compleja ecuación se suman las aparentes alianzas de esa dictadura con grupos armados ilegales colombianos como el ELN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, el pasado 25 de julio, anunció sanciones contra el denominado Cartel de los Soles y afirmó que esa red ilegal tendría tejidas alianzas con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Las sanciones son de tipo económico y fueron impuestas a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano.
Lea más: Petro niega que exista el cartel de los soles mientras que Venezuela y Estados Unidos dan movidas impredecibles
En la práctica, las sanciones económicas son poco efectivas. Varios de los perseguidos ya tenían bloqueado su acceso al sistema financiero norteamericano. Ahora, Estados Unidos desplegó su poderío militar en el Caribe para tratar de interceptar los narcóticos que son enviados desde América del Sur y desató un nuevo panorama de tensiones con Venezuela.
De acuerdo con InSight Crime, portal especializado en crimen organizado, el Cartel de los Soles se asemeja a una red de corrupción en el que políticos y militares se benefician de los acuerdos con narcotraficantes.