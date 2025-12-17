Embajador (e) de Colombia en Nicaragua también bailó con Carlos Ramón González en Managua

Entre el sonido de canciones vallenatas se le vio, en la embajada de Managua, bailar a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el caso de la UNGRD. En este polémico video, que ha colmado la opinión pública desde el lunes de esta semana, resulta que también bailó, junto a él, el embajador encargado en Nicaragua de Colombia, Óscar Iván Muñoz.

Justamente, por razón de esta parranda en Managua, este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que abrirá una investigación disciplinaria interna.

Según la Cancillería, luego de que divulgaron las imágenes de esta fiesta que ocurrió el pasado 11 de diciembre en la capital nicaragüense, se le encomendó a la Oficina de Control Disciplinario investigar lo ocurrido.

No obstante, la polémica no solo recae en el evento, sino también en la gestión que promovió el embajador de Colombia en ese país para realizarla. Sobre esto, una carta enviada a la Cancillería divulgada por la W Radio, confirma que el evento realizado en Nicaragua, sí estaba previsto como una actividad vinculada a la Embajada de Colombia en ese país.

Esta solicitud la remitió Óscar Iván Muñoz, encargado de Negocios de Colombia en ese país, en la que pidió autorización para utilizar recursos de la sede diplomática con el fin de realizar una parranda vallenata de cierre de año.

Fuentes de la Embajada le confirmaron al medio anteriormente citado que existió una intención absoluta de que el evento se desarrollara y se llevara a cabo en nombre de la sede diplomática.

En un fragmento del documento, se lee que la fiesta “es una noche vallenata colombiana y se realizará de manera cofinanciada entre el teatro y la Embajada de Colombia en Nicaragua”.