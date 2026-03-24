“Mujer vampira”, “princesa de la oligarquía” y “animal de carroña”: los dardos de Petro contra quienes pidieron explicaciones tras la tragedia aérea

En lugar de un mensaje de contención y duelo ante una de las peores tragedias recientes de las Fuerzas Militares, el presidente Gustavo Petro desató una andanada de publicaciones en redes sociales que rápidamente escalaron a los insultos, ofensas y la descalificación personal.
En medio del impacto por la muerte de 68 militares tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, el mandatario optó por responder a críticos y opositores, sobre todo a mujeres, con un tono confrontacional que ha sido cuestionado, no solo por el contenido de sus mensajes, sino por el momento elegido para hacerlo.
Contexto: Así fue el accidente de avión de la FAC que dejó 68 muertos y 57 heridos, ¿falló revisión?
Petro, en lugar de concentrarse en atender la emergencia, buscar soluciones y transmitir un mensaje de esperanza ante la tragedia, se instaló en una narrativa de orgullo y victimización para convertir el hecho, como ya es habitual en su discurso, en un episodio que gira en torno a sí mismo, presentándose como quien advirtió el riesgo mientras desplaza la responsabilidad hacia sus antecesores.
Le endilgó responsabilidad al expresidente Iván Duque: “Cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? ¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística?”, escribió.