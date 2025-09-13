Emiliana Arango está en semifinales del WTA 500 de Guadalajara

La tenista antioqueña Emiliana Arango venció a la canadiense Marina Stakusic, y se clasificó a la semifinal del WTA 500 de Guadalajara.

Arango sigue mostrando un tenis sólido y en cuartos de final venció a la canadiense con parciales de 6-2 y 6-3 en una hora y 13 minutos, para instalarse en la semifinal. En esa instancia se medirá ante la francesa Elsa Jacquemot, número 83 del ranquin WTA.

La francesa accedió a esta casilla tras vencer a la alemana Tatjana Maria, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-4 siendo este el primer enfrentamiento entre ambas.

De acuerdo con lo expuesto por la Federación Colombiana de Tenis, es la segunda ocasión en la temporada; de hecho, en su carrera, en que accede a la fase de las cuatro mejores de un certamen de estas características, tras haberlo hecho en el WTA 500 Mérida, también en suelo mexicano.