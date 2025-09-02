Emiliana Arango se estrenó con triunfo en el WTA 125 de Guadalajara, en México

La tenista antioqueña Emiliana Arango, siempre se ha mostrado feliz y agradecida cuando juega en México, ya que cuenta con el respaldo de los aficionados en ese país, que valoran el arrojo y la tenacidad con la que compite.

Además, en ese país ha logrado victorias importantes, como el título del WTA 125K de Cancún y la final del WTA 500 Mérida.

Ahora, el buen inicio de la colombiana en México se dio en el WTA 125K de Guadalajara, con una victoria en primera ronda ante la italiana Lucrezia Stefanini a la cual venció tras una hora y 43 minutos de juego.