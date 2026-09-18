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Atención conductores: empezó la instalación de las nuevas cámaras de fotomultas en Las Palmas

Aunque las nuevas instalaciones en Las Palmas son las que ahora llaman la atención de los conductores, Envigado ya había puesto en marcha otros dispositivos ubicadas a la altura de Sofasa-Renault y Viva Envigado.

  • Imagen de referencia de una cámara de fotodetección en el Valle de Aburrá. FOTO Camilo Suárez.
    Imagen de referencia de una cámara de fotodetección en el Valle de Aburrá. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Envigado confirmó que ya inició la instalación de las cinco nuevas cámaras de fotodetección previstas para la vía Las Palmas, en jurisdicción de este municipio.

Los dispositivos hacen parte de la estrategia con la que el municipio busca reforzar el control de velocidad y otras infracciones en uno de los corredores donde las autoridades han identificado altos niveles de accidentalidad.

La llegada de estos equipos tiene además un componente polémico, pues durante años, Envigado mantuvo una posición contraria a las fotomultas.

Lea más: Ahora sí comenzaron las multas económicas de las nuevas cámaras de fotodetección en Envigado

En marzo de 2026, cuando la alcaldía confirmó la instalación de estos dispositivos, se señaló que la decisión rompía con dos décadas de oposición a este mecanismo de control.

Ahora, los nuevos equipos comienzan a aparecer en la vía y su instalación se suma a las cámaras que ya fueron implementadas en otros corredores de esta localidad del sur del Valle de Aburrá.

Estos son los cinco puntos donde estarán las cámaras

La Alcaldía de Envigado ya definió los sectores donde empezará a regir esta medida.

- Kilómetro 13+380, sector El Zarzal

- Kilómetro 16+043, sector Alto de Palmas

- Kilómetro 13+126, en la variante al aeropuerto, sector Prado Largo

- Kilómetro 9+500, cerca de la urbanización Bramasole

- Kilómetro 7+028, en inmediaciones de la tienda D1 de Pantanillo

Uno de los primeros equipos de esta nueva fase comenzó a ser instalado hace poco en el corredor que conduce hacia la variante al aeropuerto, lo que permitió a los conductores advertir la presencia de las nuevas fotomultas.

¿Qué infracciones detectarán?

La función principal de estas cámaras será el control de exceso de velocidad, aunque también podrán detectar otras infracciones relacionadas con la documentación obligatoria de los vehículos.

Entre ellas están la circulación sin Soat vigente y la falta de revisión técnico-mecánica cuando corresponda.

Un punto que deberán tener presente los conductores es que, de acuerdo con la información divulgada sobre el sistema, en Las Palmas las cámaras no estarán destinadas al control de pico y placa, debido a que este corredor cuenta con una excepción frente a esa restricción.

Las primeras cámaras del municipio ya comenzaron a funcionar

Aunque las nuevas instalaciones en Las Palmas son las que ahora llaman la atención de los conductores, Envigado ya había puesto en marcha otros dispositivos.

En junio de 2026 comenzaron a operar dos cámaras en la avenida Regional, ubicadas a la altura de Sofasa-Renault y Viva Envigado. Durante el primer mes tuvieron una fase pedagógica, es decir, registraban las infracciones pero no generaban sanciones económicas.

Entérese: Itagüí es el municipio más vigilado de Colombia: tiene 58 cámaras de seguridad por kilómetro cuadrado

Esas cámaras hacen parte de la misma estrategia de seguridad vial que ahora se extiende con los cinco nuevos puntos previstos para Las Palmas.

¿Por qué Envigado decidió instalar fotomultas?

Entre 2018 y 2025, los corredores de Las Palmas y la avenida Regional acumularon 97 personas fallecidas. La alcaldía sostiene que estas cifras obligaron a buscar nuevas herramientas para reducir la mortalidad vial.

En el caso específico de Las Palmas, un balance publicado en marzo de 2026 reportó 1.054 siniestros viales entre 2018 y 2025, con 38 personas fallecidas y 1.441 lesionadas dentro de la jurisdicción de Envigado.

La administración municipal ha señalado que los excesos de velocidad y los llamados “piques” habían convertido determinados sectores de este corredor en puntos de preocupación para las autoridades y habitantes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas nuevas cámaras de fotodetección instalarán en Las Palmas?
En total serán cinco cámaras ubicadas en diferentes puntos de la vía Las Palmas y sectores relacionados con este corredor.
¿Dónde estarán ubicadas las nuevas fotomultas de Las Palmas?
Kilómetro 13+380, sector El Zarzal. Kilómetro 16+043, sector Alto de Palmas. Kilómetro 13+126, variante al aeropuerto, sector Prado Largo. Kilómetro 9+500, cerca de la urbanización Bramasole. Kilómetro 7+028, en inmediaciones del D1 de Pantanillo.
¿Qué infracciones podrán detectar las cámaras?
Los dispositivos estarán destinados principalmente al control de exceso de velocidad. También podrán detectar situaciones relacionadas con la falta de SOAT vigente y de la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda.
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