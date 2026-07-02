Ahora sí comenzaron las multas económicas de las nuevas cámaras de fotodetección en Envigado

Las nuevas cámaras de fotodetección ubicadas sobre la avenida Regional, en jurisdicción de Envigado, comenzaron este jueves 2 de julio a imponer sanciones económicas a los conductores que incumplan las normas de tránsito, luego de que la Alcaldía superara los inconvenientes técnicos que impidieron iniciar el proceso el pasado miércoles 1 de julio.

Aunque el periodo sancionatorio estaba previsto para comenzar ese día, la Secretaría de Movilidad informó que aún se encontraba a la espera de una aprobación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, requisito que retrasó el inicio de la imposición de comparendos. “El día de hoy iniciamos el periodo sancionatorio”, indicó la Secretaría de Movilidad de Envigado.

Con esta autorización, las cámaras dejaron de operar bajo la fase pedagógica, que estuvo vigente durante varias semanas y en la que los conductores únicamente recibían notificaciones informativas por las infracciones detectadas, sin consecuencias económicas.

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Los dispositivos están ubicados en la Avenida Regional, en la Carrera 50 con 46A Sur, sector estación de servicio Éxito, y en la Carrera 50 con 37A Sur, sector subestación eléctrica de Envigado. Fueron instalados con el objetivo de controlar conductas que representan riesgos para la seguridad vial, como el exceso de velocidad y otras infracciones captadas mediante sistemas automáticos.

Las cámaras permiten detectar infracciones como falta de SOAT vigente, revisión técnico-mecánica vencida y exceso de velocidad, que en esta vía el límite permitido es de 80 kilómetros por hora.

La Administración Municipal ha explicado que la implementación de estas cámaras busca reducir la siniestralidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular del Valle de Aburrá.