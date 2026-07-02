Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ahora sí comenzaron las multas económicas de las nuevas cámaras de fotodetección en Envigado

Luego de un retraso de un día por dificultades técnicas, este jueves 2 de julio comenzó oficialmente el periodo sancionatorio de las nuevas cámaras de fotodetección instaladas en la avenida Regional, en jurisdicción de Envigado.

  • Imagen de referencia de cámaras de fotodetección. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Imagen de referencia de cámaras de fotodetección. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
El Colombiano
hace 19 minutos
bookmark

Las nuevas cámaras de fotodetección ubicadas sobre la avenida Regional, en jurisdicción de Envigado, comenzaron este jueves 2 de julio a imponer sanciones económicas a los conductores que incumplan las normas de tránsito, luego de que la Alcaldía superara los inconvenientes técnicos que impidieron iniciar el proceso el pasado miércoles 1 de julio.

Aunque el periodo sancionatorio estaba previsto para comenzar ese día, la Secretaría de Movilidad informó que aún se encontraba a la espera de una aprobación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, requisito que retrasó el inicio de la imposición de comparendos. “El día de hoy iniciamos el periodo sancionatorio”, indicó la Secretaría de Movilidad de Envigado.

Con esta autorización, las cámaras dejaron de operar bajo la fase pedagógica, que estuvo vigente durante varias semanas y en la que los conductores únicamente recibían notificaciones informativas por las infracciones detectadas, sin consecuencias económicas.

Entérese: Atención conductores: comienzan a operar las nuevas fotomultas de la avenida Regional en Envigado

Los dispositivos están ubicados en la Avenida Regional, en la Carrera 50 con 46A Sur, sector estación de servicio Éxito, y en la Carrera 50 con 37A Sur, sector subestación eléctrica de Envigado. Fueron instalados con el objetivo de controlar conductas que representan riesgos para la seguridad vial, como el exceso de velocidad y otras infracciones captadas mediante sistemas automáticos.

Las cámaras permiten detectar infracciones como falta de SOAT vigente, revisión técnico-mecánica vencida y exceso de velocidad, que en esta vía el límite permitido es de 80 kilómetros por hora.

La Administración Municipal ha explicado que la implementación de estas cámaras busca reducir la siniestralidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular del Valle de Aburrá.

Según un estudio de la Secretaría de Movilidad de Envigado, entre 2018 y 2025 en la jurisdicción envigadeña de la Avenida Regional se registraron 1.301 siniestros viales, en los que 46 conductores o pasajeros perdieron la vida y 1.695 resultaron lesionados. Para comparar, en el mismo periodo en la jurisdicción de la Vía Las Palmas, ocurrieron 1.054 accidentes que dejaron 38 muertos y 1.441 heridos. En promedio, cada día de esos cinco años hubo un lesionado por accidentes viales en ambos corredores.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Durante el periodo pedagógico, las autoridades insistieron en que el propósito principal era que los conductores conocieran el funcionamiento del sistema antes de la entrada en vigor de las sanciones.

A partir de este jueves, las infracciones registradas por las cámaras que cumplan los requisitos legales comenzarán a generar comparendos económicos conforme a la normativa vigente.

Lea más: ¿Cuándo está previsto que rote el pico y placa en Medellín? Pilas a estas fechas, que ya se está acabando el primer semestre

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos