En Bellavista tampoco hay agua: internos piden que se declare emergencia sanitaria, ¿qué responde el Inpec?

Los internos de la Cárcel Nacional Bellavista, ubicada en el municipio de Bello, solicitaron que se adopten medidas especiales ante la difícil situación que enfrentan por el corte de agua en el penal.
La suspensión del servicio, que hace parte de las obras de modernización en la planta Manantiales, afecta a gran parte de Medellín y el norte del Valle de Aburrá.
De acuerdo con Veeduría Nacional Penitenciaria Corporación Jesús María Valle, los 3.500 internos del penal no pudieron almacenar suficiente agua de reserva. Por esta razón, solicitan que se declare formalmente la emergencia sanitaria.