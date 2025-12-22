¿Por qué los mataron? Esto dicen las autoridades sobre la masacre de una familia en Cesar cuando regresaba de rezar la novena

Las autoridades avanzan en la investigación del triple homicidio de una misma familia ocurrido en zona rural del municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar, mientras toma fuerza la hipótesis de que el ataque estaría ligado a la presencia y disputa de control entre grupos armados ilegales que operan en la región.

El crimen ocurrió en el corregimiento de Los Ángeles, cuando la familia se desplazaba en una motocicleta por una vía rural. De acuerdo con la información oficial, un hombre armado interceptó el vehículo y abrió fuego de manera directa contra toda la familia. En el lugar murieron el padre y la madre, mientras que su hija de 12 años fue trasladada gravemente herida a un centro asistencial, donde posteriormente falleció.

Lea aquí: Las Zonas de Ubicación Temporal, la apuesta tardía para salvar la “paz total”

En el mismo hecho milagrosamente resultó ilesa otra menor de cinco años, quien logró sobrevivir tras caer de la motocicleta a una cuneta. La niña permaneció oculta y, minutos después, salió a la carretera para pedir ayuda a un motociclista que transitaba por el sector.

Las víctimas fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez y Geraldine García. Su hija Kendry Núñez García fue llevada de urgencia al hospital Álvaro Rodríguez González, en el municipio de San Martín, donde se confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

En medio de las indagaciones, la Policía señaló que el ataque no habría sido un hecho aislado. Según las primeras líneas investigativas, el homicidio estaría relacionado con disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales con injerencia en esta zona del sur del Cesar, una región que en las últimas semanas ha registrado un repunte de hechos violentos.

Entérese: Soldados secuestrados por la comunidad en Carmen de Atrato, Chocó, podrían ser liberados en las próximas horas

En entrevista con el medio regional El Pilón, el alcalde de Río de Oro, Arnaldo Rincón, calificó el crimen como un hecho que vuelve a sacudir a la región y anunció un consejo de seguridad extraordinario para analizar medidas urgentes frente a la situación de orden público. Entre las acciones que se evalúan está el ofrecimiento de una recompensa que permita identificar y capturar a los responsables.

“Es una noticia profundamente lamentable. Hoy el sur del Cesar despierta nuevamente con una tragedia que enluta no solo a una familia, sino a toda la comunidad”, expresó el alcalde Rincón.

El mandatario local también hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las acciones violentas y se acojan a los procesos de diálogo que se adelantan en esta zona de influencia del Catatumbo, al advertir que la población civil continúa siendo la principal afectada por el conflicto armado.