En vivo semifinal Copa Betplay: América (0)-(0) Nacional; así alineará el equipo verde

América de Cali y Atlético Nacional definen el cupo a la final de la Copa Betplay-2025, a la cual ya se clasificó Independiente Medellín luego de dejar en el camino a Envigado FC.

El cuadro vallecaucano tendrá una dura misión para darle vuelta a la serie, pues en el primer duelo de la semifinal, en el estadio Atanasio Girardot, perdió 4-1.

En 2024, el equipo verde de Antioquia salió campeón de la competición luego de vencer precisamente a los Diablos Rojos. En el juego de ida triunfó 3-1 y en el de vuelta empató 0-0.

El local alineará con Joel Graterol; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Dylan Borrero, Tilman Palacios, Adrián Ramos y Luis Ramos.

El visitante comenzará con Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Matheus Uriba, Jorman Campuzano; Juan Manuel Rengifo, Juan Bauzá, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

Siga acá el minuto a minuto: