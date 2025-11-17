El fervor de los jóvenes católicos crece y aparece en el arte y la política

La reciente publicación de Lux, disco de la cantante española Rosalía, encontró en redes sociales a varios analistas y opinadores asegurando que crece una generación en busca de un dios. No se trata solo de canciones, en agosto pasado, varios medios europeos reportaron que más de un millón de jóvenes llegaron a Roma para encontrarse con el Papa León XIV en Tor Vergata, a las afueras de Roma.
Por esos días la agencia AFP publicaba: “Más de un millón de personas asistieron este domingo a una misa en Roma presidida por el papa León XIV en el último día del llamado Jubileo de los Jóvenes, que ha reunido durante una semana a participantes de todo el mundo. ‘Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen’. La misa se celebró en una gran explanada, en las afueras de la ciudad, al igual que el resto de celebraciones de este jubileo juvenil, unos de los momentos destacados del Año Santo, que atrajo a medio millón de jóvenes a Roma”.
No se trató solo de la misa del 3 de agosto pasado, la noche anterior hubo una vigilia nocturna encabezada por el pontífice, y el Vaticano confirmó la asistencia de 800.000 personas. La mayoría de los presentes durmieron en el suelo, en tiendas de campaña, sacos de dormir o colchonetas, esperando la misa bajo un cielo soleado. AFP recogió testimonios: “Entre ellos estaba el neoyorquino Christofer Delano, ‘muy feliz de ver al papa León’, pero sorprendido por la multitud. ‘No esperaba ver a toda esta gente. Sabía que iba a haber mucha gente, pero no sabía que iba a ser tanta’”.
El periódico El País, de España, también publicó: “La media de edad de la ciudad ha bajado de sopetón esta semana y es como si de repente solo hubiera jóvenes. Están por todas partes, es el comentario más recurrente. Y completamente fiel a la realidad. Las calles de Roma se han convertido estos días en una inmensa juerga donde riadas de jóvenes de las procedencias más variadas se preguntan unos a otros a voz en grito en inglés de dónde son, intercambian pulseras con banderas y camisetas, otros piden que les escriban una frase para el recuerdo en la mochila. ‘¡Cristiano Ronaldo!’, es la frase que sueltan casi automáticamente la mayoría de peregrinos cuando se encuentran con banderas portuguesas. Entre la multitud se ven también banderas de lugares que están en guerra: Siria, Ucrania, Palestina. ‘Estamos aquí por todos los jóvenes sirios que no pueden venir porque están atrapados allí, muchos nos han pedido que encendamos una vela para que por fin puedan conocer la paz’”.