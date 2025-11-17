¿Delegada de Petro en la U. Nacional debió renunciar para poderse lanzar al Congreso?

El fantasma de la politización de la Universidad Nacional sigue vigente. Al uso de la sede principal de esa institución en Bogotá para eventos políticos del Pacto Histórico (actual partido de Gobierno), ahora se suman las críticas a una de las integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) que está participando en la campaña electoral de 2026 bajo esas toldas. Mientras algunas voces en la comunidad académica rechazan esa “dualidad” y piden su renuncia, ella se defiende.
En noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro nombró como delegada del Gobierno ante el CSU de esa institución a la fisioterapeuta y candidata a doctora en salud pública, María Alejandra Rojas Ordóñez. A tres años de esa designación, en su rol como ciudadana, la consejera es militante del petrismo y está aspirando a un cargo de elección popular: la Cámara de Representantes por Bogotá.
Le puede interesar: Amenazas y politización: ¿qué está pasando en la Universidad Nacional?
Por ello, su nombre estuvo en el tarjetón de la consulta interna del Pacto para definir el orden de los candidatos realizada el pasado 26 de octubre. Sin embargo, hizo campaña, se sometió a la votación y actualmente es candidata mientras seguía ejerciendo como delegada del presidente Petro ante el CSU, que es el máximo órgano de toma de decisión de las universidades públicas encargada, entre otras funciones, de elegir a los rectores.
¿Rojas está inhabilitada?
El pasado 10 de octubre, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) aseguró en sus redes sociales que Rojas “estaría violando el Código General Disciplinario” por su condición de candidata al Congreso y delegada presidencial en la universidad y porque “ejerce funciones públicas en el CSU y la Procuraduría ha sido enfática en prohibir este tipo de actuaciones”.