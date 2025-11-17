Sigue lío por muerte de menores en bombardeo: Petro lo defiende

No cesan las críticas con el Gobierno Petro por la muerte de siete menores de edad en medio de un bombardeo contra las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco” en el Guaviare. El mandatario insistió en justificar el operativo, en medio de las críticas, del anuncio de una investigación de la Procuraduría y del pronunciamiento de la ONU. Aunque Petro asegura que se cumplió con las normas que protegen a los civiles ajenos a los conflictos armados, expertos advierten que su respuesta indica todo lo contrario.
En su cuenta de X (antiguo Twitter) el presidente aseguró que la operación respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) —que son esas normas de protección de personas no combatientes, como los niños— y rechazó las críticas que han surgido desde la oposición, partidos independientes y sectores del Pacto Histórico (aunque con menos ahínco que cuando hubo situaciones parecidas en gobiernos anteriores).
“Sostener que no debíamos bombardear es una posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco(tráfico) recluten más y más niños”, afirmó Petro haciendo énfasis en que cualquier negociación con grupos ilegales debe partir del acuerdo inicial de sacar a los menores del conflicto.
“El principio de distinción”
El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, expresó que no podía dejar de condenar la operación militar y recordó que también se opuso a estos bombardeos durante el gobierno de Iván Duque. Sin embargo, Petro calificó esas críticas como “infundadas” y aseguró que en la zona donde se dio el bombardeo “era imposible romper el principio de distinción” porque no había civiles.