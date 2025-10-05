x

En vivo: Boyacá Chicó (0)-(0) Nacional; así formará el equipo verdolaga

Atlético Nacional viene de ganarle a Unión Magdalena y Millonarios; el local Chicó, de caer 5-2 contra Once Caldas.

  • Jorman Campuzano, uno de los actuales referentes de Atlético Nacional. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
Atlético Nacional, que cuenta en este momento con la dirección del técnico encargado Diego Arias, se mide este domingo como visitante a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, en juego correspondiente a la fecha 14 de la Liga Betplay-2-2025.

El equipo verde buscará su tercera victoria seguida luego de vencer 1-2 a Unión Magdalena y 2-0 a Millonarios. Un nuevo triunfo lo acercaría a la clasificación a las semifinales del certamen colombiano. En este momento el cuadro paisa se ubica quinto con 23 puntos; mientras que el elenco ajedrezado no vive un buen presente. Es 19° con solo 11 unidades.

En el último juego entre ambos, celebrado el 16 de abril en el Atanasio, Nacional se impuso 4-1 con goles de Marino Hinestroza, Alfredo Morelos, Billy Arce y Andrés Sarmiento.

Boyacá, que orienta Flavio Torres, requiere de buenos resultados que le permitan comenzar el 2026 sin tanta presión en la lucha por no descender a la segunda división del balompié nacional.

Según Flashscore.co, Nacional, en 26 juegos, solo perdió seis contra el conjunto de Boyacá. Ganó 15 duelos y empató los otros cinco.

La última vez que el verdolaga perdió en Tunja contra ese rival fue el 16 de marzo de 2024 (2-1).

Chicó saldrá con Darío Dennis; Arley Banguero, Anyelo Saldaña, José Ampudia, Juan Quiceno; Kevin Londoño, Kevin Cortés, Delio Ramírez, Johan Bocanegra, Vladimir Hernández y Jairo Molina.

Así alineará Nacional: David Ospina; Andrés Felipe Román, Royer Caicedo, William Tesillo, Andrés Salazar; Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento y Facundo Batista.

Siga en vivo minuto a minuto del compromiso:

