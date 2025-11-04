En vivo | Mundial Sub-17, Colombia pierde parcialmente contra Alemania en Catar

La Selección Colombia Sub 17 se vio sorprendida por Alemania y en el juego del debut recibió un gol a los 15 segundos de iniciado el compromiso. Pierde, parcialmente, 1-0 con los campeones mundiales.

El volante Toni Langsteiner aprovechó un pase que recibió en solitario para cruzar la pelota y vencer al arquero Jorman Mendoza, que no alcanzó a llegar al balón para evitar el gol.

Colombia debuta en el Mundial Sub 17 que se disputa en Catar, ante los actuales campeones del mundo. De cada grupo avanzan directamente los dos primeros equipos y también clasificarán los ocho mejores terceros, de los 12 grupos.