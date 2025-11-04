x

En vivo | Mundial Sub-17, Colombia pierde parcialmente contra Alemania en Catar

A los 15 segundos del compromiso, la Tricolor recibió el gol en contra.

  • La Selección Colombia Sub 17 disputa el Mundial de la categoría que se desarrolla en Catar, los dirigidos por Fredy Hurtado se miden en el debut ante Alemania, campeón defensor. FOTO FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 5 minutos
La Selección Colombia Sub 17 se vio sorprendida por Alemania y en el juego del debut recibió un gol a los 15 segundos de iniciado el compromiso. Pierde, parcialmente, 1-0 con los campeones mundiales.

El volante Toni Langsteiner aprovechó un pase que recibió en solitario para cruzar la pelota y vencer al arquero Jorman Mendoza, que no alcanzó a llegar al balón para evitar el gol.

Colombia debuta en el Mundial Sub 17 que se disputa en Catar, ante los actuales campeones del mundo. De cada grupo avanzan directamente los dos primeros equipos y también clasificarán los ocho mejores terceros, de los 12 grupos.

Partido en desarrollo ...

