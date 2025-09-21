x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En vivo | DIM (0)- Junior (0), increíble acción de León y el Polaco, el balón da en el palo y se salva el visitante

Washintong Aguerre y Léyser Chaverra ausentes por problemas de salud, de última hora.

  • El DIM se mide a Junior en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Betplay-2. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 56 minutos
bookmark

El Independiente Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre, regresa a la competencia y aunque tiene las bajas, de última hora de Washintong Aguerre por intoxicación y Léyser Chaverra por un golpe, espera lograr una nueva victoria ante su público en el Atanasio Girardot, frente a Junior.

El técnico Alejandro Restrepo confirmó en la nómina titular a Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Ya se juega el compromiso en el Atanasio Girardot.

Siga acá el minuto a minuto ...

Utilidad para la vida