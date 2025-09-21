En vivo | DIM (0)- Junior (0), increíble acción de León y el Polaco, el balón da en el palo y se salva el visitante

El Independiente Medellín, que no juega desde el pasado 7 de septiembre, regresa a la competencia y aunque tiene las bajas, de última hora de Washintong Aguerre por intoxicación y Léyser Chaverra por un golpe, espera lograr una nueva victoria ante su público en el Atanasio Girardot, frente a Junior.

El técnico Alejandro Restrepo confirmó en la nómina titular a Éder Chaux; Esneyder Mena, José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera, Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Ya se juega el compromiso en el Atanasio Girardot.