Olvidada la expulsión: Bayern Múnich celebró el récord de Luis Díaz en Champions League: “un colombiano para la historia”

El guajiro Luis Díaz, acaparó los titulares de la UEFA Champions League en Europa y el mundo entero durante esta semana con una actuación memorable y polémica en el torneo más importante a nivel clubes.
El delantero colombiano, de 28 años, fue la figura principal en la victoria 1-2 del Bayern Múnich sobre el PSG en condición de visitante, en un partido donde anotó un doblete antes de ser expulsado por una falta grave para el juez central.
Díaz tuvo una participación explosiva de solo 44 minutos en el Parque de los Príncipes. Su brillante desempeño se vio truncado justo antes del descanso al recibir la tarjeta roja directa por una infracción sobre el lateral Achraf Hakimi, quien resultó lesionado. Un esguince.