En vivo: Atlético Nacional (0)-(0) América; así alineará el equipo Verde

Atlético Nacional se vuelve a medir, luego de cuatro días, al América de Cali, al que eliminó, por un global de 6-3, en semifinales de la Copa Colombia.

Ahora por Liga, en el comienzo de los cuadrangulares semifinales, el club paisa, que hace parte del Grupo A, buscará ante su hinchada la octava victoria en línea ante el cuadro vallecaucano. Lidera la zona el Junior, que venció 1-0 a Independiente Medellín el miércoles en Barranquilla.

Bajo la dirección de Diego Arias, el Verdolaga suma nueve triunfos, tres empates y una derrota.

Nacional alineará con Harlen Castillo; Andrés Felipe Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.

El visitante iniciará con Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jan Lucumí, Tilman Palacios; Adrián Ramos y Cristian Barrios.

Siga en vivo el minuto a minuto: