En vivo | DIM (0) - Fortaleza (1), Andrés Arroyo sorprende al rojo y el visitante se va adelante en el marcador

El Independiente Medellín, que viene de ganar como visitante 1-5 ante el Once Caldas, vuelve al Atanasio Girardot para enfrentarse a Fortaleza por la fecha 16 de la Liga Betplay.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tienen 27 puntos en la Liga y una victoria los dejaría clasificados entre los ocho mejores para la recta final del torneo, algo que los rojos quieren asegurar lo más pronto posible.

El DIM formó con Washington Aguerre; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Jarlan Barrera, Francisco Chaverra; Brayan León y Francisco Fydriszewski.