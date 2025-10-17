x

En vivo | DIM (0) - Fortaleza (1), Andrés Arroyo sorprende al rojo y el visitante se va adelante en el marcador

El cuadro que dirige Alejandro Restrepo viene de ganar como visitante y espera en casa sumar una nueva victoria que lo acerque a la clasificación entre los ocho.

  • DIM se mide a Fortaleza en el Atanasio Girardot, por la fecha 16 de la Liga Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
El Independiente Medellín, que viene de ganar como visitante 1-5 ante el Once Caldas, vuelve al Atanasio Girardot para enfrentarse a Fortaleza por la fecha 16 de la Liga Betplay.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo tienen 27 puntos en la Liga y una victoria los dejaría clasificados entre los ocho mejores para la recta final del torneo, algo que los rojos quieren asegurar lo más pronto posible.

El DIM formó con Washington Aguerre; Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Jarlan Barrera, Francisco Chaverra; Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Siga acá el minuto a minuto ...

Arrancó el juego en el Atanasio Girardot

En el primer minuto de juego, Andrés Arroyo marca para darle la ventaja a Fortaleza en el Atanasio Girardot.

