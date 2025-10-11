En vivo | Colombia (1) - México (0), se juega el segundo tiempo, la Tricolor gana con tanto de Jhon Lucumí

La Selección Colombia se mide a México en Texas, como preparación para el Mundial de 2026. Es el primero de los cuatro compromisos que tiene programados el técnico Néstor Lorenzo para el cierre de este 2025.

Colombia, que viene de dos victorias importantes en la Eliminatoria, empieza a observar jugadores que podrían ganarse un lugar para el Mundial, como es el caso del volante Kevin Serna de Fluminense que recibió su primera convocatoria a la Selección.

Para el juego ante México, el entrenador Lorenzo lleva en la titular a David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez, Kevin Sera; Luis Díaz y Luis Suárez.

Será el debut de Serna y el regreso de Ditta y Angulo.

Siga acá el minuto a minuto ...

Arrancó el partido en Estados Unidos, Colombia trata de jugar rápido para sorprender al rival.

A los 16 minutos y tras el cobro de un tiro libre, Jhon Lucumí con la rodilla envía el balón al fondo del arco y Colombia se va adelante en el marcador.

Se juega el segundo tiempo en Estados Unidos, Colombia no representa cambios en su nómina.