En vivo | Esta es la titular del DIM para el duelo ante Santa Fe en el Atanasio Girardot

Independiente Medellín se mide a Santa Fe, en el Atanasio Girardot, por el juego pendiente de la fecha 14, y de esta manera se pone al día en la Liga Betplay-2.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, que tienen 30 puntos, si llega a la victoria se consolidarían como los clasificados anticipados entre los ocho, mientras que Santa Fe busca tres puntos que los acerque a la clasificación.

El DIM formará con Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Halam Loboa, Léider Berrío, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Brayan León y Francisco Fydriszewski.