En vivo | Esta es la titular del DIM para el duelo ante Santa Fe en el Atanasio Girardot

Con este juego el cuadro que dirige Alejandro Restrepo se pone al día de la Liga Betplay-2.

    El delantero Francisco Fydriszewski titular para el duelo ante Santa Fe, en el Atanasio Girardot. FOTO ANDRÉS CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
hace 11 minutos
Independiente Medellín se mide a Santa Fe, en el Atanasio Girardot, por el juego pendiente de la fecha 14, y de esta manera se pone al día en la Liga Betplay-2.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo, que tienen 30 puntos, si llega a la victoria se consolidarían como los clasificados anticipados entre los ocho, mientras que Santa Fe busca tres puntos que los acerque a la clasificación.

El DIM formará con Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Halam Loboa, Léider Berrío, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Brayan León y Francisco Fydriszewski.

