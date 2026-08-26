Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

700 familias de la comuna 13, en Medellín, tendrán por primera vez servicio de acueducto

Los habitantes del Altos de la Virgen, una zona semirrural entre el corregimiento San Cristóbal y San Javier, estuvieron excluidos, durante años, del acceso a algunos servicios públicos. Allí construyeron 6,5 kilómetros de alcantarillado.

  • En Altos de la Virgen fueron construidos 6,5 kilómetros de infraestructura de acueducto y 3.7 kilómetros de alcantarillado. Foto: Cortesía.
    En Altos de la Virgen fueron construidos 6,5 kilómetros de infraestructura de acueducto y 3.7 kilómetros de alcantarillado. Foto: Cortesía.
  • Las obras de alcantarillados son ejecutadas por la Alcaldía de Medellín, entidades aliadas y organizaciones comunales. Foto: Cortesía
    Las obras de alcantarillados son ejecutadas por la Alcaldía de Medellín, entidades aliadas y organizaciones comunales. Foto: Cortesía
  • La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Foto: Cortesía
    La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

El esfuerzo y la voluntad institucional para construir 6,5 kilómetros de infraestructura de acueducto y 3,7 kilómetros de alcantarillado hicieron realidad el sueño de miles de personas de un sector marginado del occidente de Medellín.

Esa zona, en lo más alto de la comuna 13, fue durante años resguardo de grupos criminales que controlaron rentas y desataron enfrentamientos armados con la población en el medio.

Hoy sus habitantes, 1.500 familias, celebran no solo el tener agua potable de manera formalizada, sino ser tenidos en cuenta como beneficiarios de Unidos por el Agua, de la Administración Distrital, tras décadas de abandono.

Este programa impulsa la normalización del acceso al agua potable y al alcantarillado, contribuyendo a reducir los riesgos para la salud y a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Las obras de alcantarillados son ejecutadas por la Alcaldía de Medellín, entidades aliadas y organizaciones comunales. Foto: Cortesía
Las obras de alcantarillados son ejecutadas por la Alcaldía de Medellín, entidades aliadas y organizaciones comunales. Foto: Cortesía

De estos hogares que hoy tienen el líquido, 700 se proveen, por primera vez, de acueducto y alcantarillado de manera formal. Las 800 restantes serán favorecidas con nuevas conexiones domiciliarias y obras complementarias que mejorarán la continuidad del suministro, gracias a que el sector ya cuenta con redes de distribución.

“Dejamos de estar sufriendo por el agua que, al ser vital, nos quedábamos hasta tres y cuatro días sin que nos llegara. La mayoría de la gente tenía que trasnocharse porque llegaba dos, tres veces a la semana, tipo doce de la noche hasta las dos, tres de la mañana, para poder recoger y así cumplir con todas las necesidades”, dijo una habitante de Altos de La Virgen, Gloria Patricia Gómez.

La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Actualmente, más de 20.000 familias han mejorado el acceso a los servicios públicos, gracias a esta estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín y EPM, con la que se busca beneficiar a 50.000 hogares de estratos 1, 2 y 3 en 38 sectores priorizados.

Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, Unidos por el Agua es producto de un trabajo articulado entre el Distrito y EPM, con el que se cierran brechas históricas y se mejora la calidad de vida de las comunidades que más lo necesitan.

“Esta intervención representa mucho más que una obra de infraestructura. Estamos llegando a un territorio donde durante años las familias esperaron una solución definitiva para acceder al agua potable”, enfatizó.

Esta obra, además, contó con la coordinación de esfuerzos entre las dependencias de la Administración Distrital, entidades aliadas y organizaciones comunales.

La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Foto: Cortesía
La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Foto: Cortesía

Las demás zonas de Medellín donde sus habitantes esperan beneficiarse con infraestructuras similares son los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista, así como en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, San Javier y Belén.

Lea más: Destinarán $51.000 millones para mejorar 60 acueductos en Antioquia, ¿Cómo lo harán?

Unidos por el Agua hace parte del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que tiene como propósito garantizar el acceso seguro y con calidad a los servicios de acueducto y alcantarillado para hogares de estratos 1, 2 y 3, además de promover una cultura de legalidad, uso responsable del agua y protección de la salud pública.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué obra se realizó en la comuna 13 de Medellín y cuál fue su inversión?
Se construyeron 6,5 kilómetros de red de acueducto y 3,7 kilómetros de alcantarillado en un sector elevado de la comuna 13, históricamente afectado por el conflicto y la marginación. La inversión para esta intervención ascendió a $10.000 millones de pesos.
¿A cuántas familias beneficia este proyecto y cómo mejora su calidad de vida?
Beneficia a 1.500 familias (unas 700 que reciben el servicio formal por primera vez y 800 que mejorarán la continuidad del suministro). Esto pone fin a años de desabastecimiento, donde los habitantes debían madrugar en la madrugada para recoger agua o pasar hasta tres o cuatro días sin el servicio.
¿En qué consiste el programa «Unidos por el Agua» y cuál es su meta?
Es una estrategia articulada entre la Alcaldía de Medellín y EPM (enmarcada en el Plan de Desarrollo «Medellín Te Quiere») que busca garantizar agua potable y alcantarillado legal a hogares de estratos 1, 2 y 3. Su objetivo final es beneficiar a 50.000 familias en 38 sectores priorizados, incluyendo varios corregimientos y comunas de la ciudad.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos