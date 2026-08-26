700 familias de la comuna 13, en Medellín, tendrán por primera vez servicio de acueducto

El esfuerzo y la voluntad institucional para construir 6,5 kilómetros de infraestructura de acueducto y 3,7 kilómetros de alcantarillado hicieron realidad el sueño de miles de personas de un sector marginado del occidente de Medellín.
Esa zona, en lo más alto de la comuna 13, fue durante años resguardo de grupos criminales que controlaron rentas y desataron enfrentamientos armados con la población en el medio.
Hoy sus habitantes, 1.500 familias, celebran no solo el tener agua potable de manera formalizada, sino ser tenidos en cuenta como beneficiarios de Unidos por el Agua, de la Administración Distrital, tras décadas de abandono.
Este programa impulsa la normalización del acceso al agua potable y al alcantarillado, contribuyendo a reducir los riesgos para la salud y a mejorar la calidad de vida de las comunidades.