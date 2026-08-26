700 familias de la comuna 13, en Medellín, tendrán por primera vez servicio de acueducto

El esfuerzo y la voluntad institucional para construir 6,5 kilómetros de infraestructura de acueducto y 3,7 kilómetros de alcantarillado hicieron realidad el sueño de miles de personas de un sector marginado del occidente de Medellín. Esa zona, en lo más alto de la comuna 13, fue durante años resguardo de grupos criminales que controlaron rentas y desataron enfrentamientos armados con la población en el medio. Hoy sus habitantes, 1.500 familias, celebran no solo el tener agua potable de manera formalizada, sino ser tenidos en cuenta como beneficiarios de Unidos por el Agua, de la Administración Distrital, tras décadas de abandono. Este programa impulsa la normalización del acceso al agua potable y al alcantarillado, contribuyendo a reducir los riesgos para la salud y a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Las obras de alcantarillados son ejecutadas por la Alcaldía de Medellín, entidades aliadas y organizaciones comunales. Foto: Cortesía

De estos hogares que hoy tienen el líquido, 700 se proveen, por primera vez, de acueducto y alcantarillado de manera formal. Las 800 restantes serán favorecidas con nuevas conexiones domiciliarias y obras complementarias que mejorarán la continuidad del suministro, gracias a que el sector ya cuenta con redes de distribución. “Dejamos de estar sufriendo por el agua que, al ser vital, nos quedábamos hasta tres y cuatro días sin que nos llegara. La mayoría de la gente tenía que trasnocharse porque llegaba dos, tres veces a la semana, tipo doce de la noche hasta las dos, tres de la mañana, para poder recoger y así cumplir con todas las necesidades”, dijo una habitante de Altos de La Virgen, Gloria Patricia Gómez. La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Actualmente, más de 20.000 familias han mejorado el acceso a los servicios públicos, gracias a esta estrategia liderada por la Alcaldía de Medellín y EPM, con la que se busca beneficiar a 50.000 hogares de estratos 1, 2 y 3 en 38 sectores priorizados.

Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, Unidos por el Agua es producto de un trabajo articulado entre el Distrito y EPM, con el que se cierran brechas históricas y se mejora la calidad de vida de las comunidades que más lo necesitan. “Esta intervención representa mucho más que una obra de infraestructura. Estamos llegando a un territorio donde durante años las familias esperaron una solución definitiva para acceder al agua potable”, enfatizó. Esta obra, además, contó con la coordinación de esfuerzos entre las dependencias de la Administración Distrital, entidades aliadas y organizaciones comunales.

Seguimos cerrando brechas en Medellín.



En Altos de La Virgen, San Cristóbal, la Alcaldía y @EPMestamosahi invertiremos 10.000 millones para llevar acueducto y alcantarillado formal a 1.500 familias.



De ellas, 700 tendrán por primera vez estos servicios y otras 800 contarán con... pic.twitter.com/v8RzNy6fcz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 25, 2026

La inversión para esta intervención asciende a $10.000 millones. Foto: Cortesía

Las demás zonas de Medellín donde sus habitantes esperan beneficiarse con infraestructuras similares son los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa Elena y Altavista, así como en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, San Javier y Belén. Lea más: Destinarán $51.000 millones para mejorar 60 acueductos en Antioquia, ¿Cómo lo harán? Unidos por el Agua hace parte del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere, que tiene como propósito garantizar el acceso seguro y con calidad a los servicios de acueducto y alcantarillado para hogares de estratos 1, 2 y 3, además de promover una cultura de legalidad, uso responsable del agua y protección de la salud pública. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: