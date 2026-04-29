Iván Cepeda llega a su techo electoral y se mantiene estancado en intención de voto con el 38%, según AtlasIntel

A un mes de la primera vuelta presidencial, el panorama político sigue decantándose cada vez más. Un reciente estudio de AtlasIntel revela un cambio significativo en la disputa por el paso a la segunda vuelta: el abogado Abelardo de la Espriella tomó ventaja sobre la senadora Paloma Valencia, posicionándose como el rival directo de Iván Cepeda en los comicios en una eventual segunda vuelta, que se llevaría a cabo el 21 de junio. Los resultados del estudio de AtlasIntel para Semana revelan que el abogado De la Espriella, líder del movimiento “Defensores de la Patria”, ha logrado consolidarse en el segundo lugar de la intención de voto, superando por 8,7 puntos porcentuales a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. Lea aquí: ¿Por qué mientras una encuesta pone a Cepeda cerca de ganar en primera vuelta las otras no? Este ascenso posiciona al “Tigre” como el rival más fuerte para enfrentar a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del continusmo de este Gobierno, en una eventual segunda vuelta presidencial.

Lo que se vaticina para primera vuelta

En el escenario de la primera vuelta, Iván Cepeda se mantiene a la cabeza con un 38% de la intención de voto. Le sigue Abelardo de la Espriella con un 29,9% y Paloma Valencia con un 21,2%. Muy por debajo aparecen Sergio Fajardo con el 4,2%, Claudia López con el 1,9% y Roy Barreras con el 0,9%. La lista la completan candidatos como Luis Gilberto Murillo, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano, todos con registros inferiores al 1 por ciento, mientras que el voto en blanco se sitúa en un 2%.

Lo que pasaría en segunda vuelta

A pesar del liderazgo de Cepeda, los escenarios proyectados para una segunda vuelta muestran un panorama complejo para el candidato del Pacto Histórico. Según los datos de AtlasIntel, Cepeda sería derrotado en segunda vuelta por cualquiera de los tres candidatos principales de la oposición. Entérese: Paloma Valencia demandará a Aida Quilcué tras acusaciones por violencia en Valle y Cauca En un enfrentamiento directo con Abelardo de la Espriella, el abogado obtendría el 47,8% frente al 42% de Cepeda. Si la disputa fuera contra Paloma Valencia, la senadora ganaría con un 49,1%, dejando a Cepeda con el 40,6%. Incluso en un duelo contra Sergio Fajardo, este último vencería con el 39,8% sobre el 37,9% del aspirante oficialista. Sobre la aprobación de la gestión del Gobierno de Gustavo Petro, la encuesta refleja que el 55,4 % de los colombianos la rechaza, frente a un 38,6 % que la aprueba. Además, el rechazo hacia la figura de Iván Cepeda como posible presidente alcanza el 50,3%, una cifra determinante para los escenarios de segunda vuelta. El estudio fue realizado a finales de abril entre el 25 y el 29, con una muestra de 4.037 personas y cuenta con un margen de error del 2%, cumpliendo con los estándares de la Ley 2494 de 2025. Esta es la encuesta con su respectiva ficha técnica:

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