Paloma Valencia demandará a Aida Quilcué tras acusaciones por violencia en Valle y Cauca

La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que demandará a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué. El pronunciamiento lo hizo desde Cali, en el marco de una visita al suroccidente tras los 31 atentados que sufrió la región este fin de semana.

“Vamos a tomar acciones legales porque no vamos a permitir que vengan a sembrarle a los colombianos la idea de que es el uribismo el que está generando el terrorismo, cuando ellos son los responsables de la ‘paz total’”, dijo la senadora del Centro Democrático.

“Son ellos los que se sientan a manteles y en tarimas con los terroristas, no nosotros. Nosotros siempre hemos procurado que los violentos vayan a la cárcel”, agregó.

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Con respecto a que el ministro de Defensa Pedro Sánchez desestimó las amenazas en su contra que, según ella, le informaron fuentes del propio Gobierno Nacional, Valencia dijo que “es muy concordante con el anuncio de Petro, de que no está pasando nada en materia de seguridad en Colombia, que es mentira el caos de seguridad”.

Y añadió “va muy bien con el anuncio de Petro, de que ahora en adelante lo que se impone a todos los que hacen parte de ese gobierno es el silencio y que el único que puede hablar es él”.