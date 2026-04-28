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Paloma Valencia demandará a Aida Quilcué tras acusaciones por violencia en Valle y Cauca

La candidata del Centro Democrático se pronunció con respecto a las palabras dichas por la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en las que habría hecho acusaciones entre líneas.

  • Tanto Paloma Valencia y Aída Quilcué son senadoras de la República y oriundas del departamento del Cauca. Foto: Colprensa/Camilo Suárez.
    Tanto Paloma Valencia y Aída Quilcué son senadoras de la República y oriundas del departamento del Cauca. Foto: Colprensa/Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 46 minutos
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La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que demandará a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué. El pronunciamiento lo hizo desde Cali, en el marco de una visita al suroccidente tras los 31 atentados que sufrió la región este fin de semana.

“Vamos a tomar acciones legales porque no vamos a permitir que vengan a sembrarle a los colombianos la idea de que es el uribismo el que está generando el terrorismo, cuando ellos son los responsables de la ‘paz total’”, dijo la senadora del Centro Democrático.

“Son ellos los que se sientan a manteles y en tarimas con los terroristas, no nosotros. Nosotros siempre hemos procurado que los violentos vayan a la cárcel”, agregó.

Lea también: ¿Por qué mientras una encuesta pone a Cepeda cerca de ganar en primera vuelta las otras no?

Con respecto a que el ministro de Defensa Pedro Sánchez desestimó las amenazas en su contra que, según ella, le informaron fuentes del propio Gobierno Nacional, Valencia dijo que “es muy concordante con el anuncio de Petro, de que no está pasando nada en materia de seguridad en Colombia, que es mentira el caos de seguridad”.

Y añadió “va muy bien con el anuncio de Petro, de que ahora en adelante lo que se impone a todos los que hacen parte de ese gobierno es el silencio y que el único que puede hablar es él”.

Las amenazas contra Paloma Valencia

Se reitera que Valencia aseguró este 27 de abril que había sido alertada directamente por altos funcionarios del Gobierno sobre un supuesto plan criminal para asesinarla.

Según explicó la dirigente del Centro Democrático, la información le fue comunicada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional. De acuerdo con su versión, detrás del supuesto atentado estarían el Frente 42 de las disidencias de las Farc y un hombre conocido con el alias de “Buche de Tula”.

Amplíe la noticia: Paloma Valencia denuncia que el Gobierno le informó sobre planes de atentado en su contra

Incluso, horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció públicamente que sí le había transmitido información a la senadora sobre posibles riesgos contra su seguridad. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente.

Ya en la madrugada del 28 de abril, el mismo ministerio de Defensa publicó un pronunciamiento asegurando que, tras labores de inteligencia y verificación, no existía una amenaza real contra la candidata presidencial.

“Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia”, afirmó el ministro Sánchez en redes sociales.

¿Qué había dicho Aída Quilcué?

Aída Quilcué subió un video en el que hiló una serie de eventos: dijo que aparecieron pancartas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra el Gobierno, luego siguieron los atentados. Pero después metió a Valencia en su razonamiento:

“Es muy extraño lo que está pasando en el Cauca. Aparecen las pancartas de las AUC, donde dicen que la gente no puede seguir apoyando este gobierno del cambio. Luego pasa el atentado, en Cali, en Popayán, en Jamundí. Y luego la candidata presidencial Paloma Valencia anuncia que el presidente Uribe será el ministro de Defensa”.

Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas

En el video también se ve a Cepeda, quien se pronuncia con respecto a los atentados y lanza un mensaje para su campaña: “Frente a ese terrorismo afirmamos hoy que nuestra reacción es de firmeza serena, de respaldo total a los movimientos sociales y de persistir sin alteraciones, sin cambios en nuestra agenda, de nuestra labor de seguir haciendo la movilización multitudinaria que llena plazas, calles y parques por todo el país”.

Y concluye: “No lograrán que cedamos al miedo, a la violencia y al odio, se los digo con toda claridad”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Paloma Valencia demandará a Aída Quilcué?
Por declaraciones en las que, según Valencia, se atribuye al uribismo responsabilidad en hechos de violencia.
¿Qué dijo el Gobierno sobre las amenazas contra Paloma Valencia?
El Ministerio de Defensa afirmó que no existía una amenaza real contra Paloma Valencia.
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