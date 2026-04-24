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Alianza Verde apoyará a Iván Cepeda pero no podrá impulsar una Constituyente

El partido Alianza Verde llegó a un acuerdo programático para unirse a la campaña del candidato del Pacto, sin embargo, esto sería bajo algunas condiciones. Aquí los detalles.

  • Iván Cepeda lograría el apoyo de la Alianza Verde pero bajo algunas condiciones. Fotos: Colprensa y @PartidoVerdeCoL
    Iván Cepeda lograría el apoyo de la Alianza Verde pero bajo algunas condiciones. Fotos: Colprensa y @PartidoVerdeCoL
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En una decisión trascendental para el panorama electoral de 2026, el partido Alianza Verde oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tras una votación interna en su Dirección Nacional.

Este acuerdo se consolidó con una amplia mayoría de 34 votos a favor, tres en contra y una abstención, definiendo que el apoyo será efectivo desde la primera vuelta presidencial.

Lea también: ¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda

Sin embargo, según se ha comunicado desde la dirección de la Alianza Verde, ese respaldo no sería incondicional, pues se basó en un acuerdo programático que incluye compromisos explícitos por parte del candidato.

Dentro de los puntos destacados de ese acuerdo programático, según han reportado medios nacionales como Caracol Radio y El Tiempo, Cepeda se comprometió a no impulsar una Asamblea Nacional Constituyente ni a promover cualquier iniciativa que busque revivir la reelección presidencial.

Este último punto habría sido incluido para mitigar temores de algunos sectores sobre un posible retorno de Gustavo Petro al poder en el futuro y para garantizar la defensa de la Constitución de 1991 y sus periodos de cuatro años.

La lista de compromisos la completan ejes como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, combatir la corrupción y defender los recursos públicos, buscar un acuerdo nacional para tramitar reformas sociales estructurales y garantizar la idoneidad en la función pública, esto último buscando que las personas que estén en los diferentes cargos cumplan con las respectivas aptitudes según sus tareas.

También se plantearon compromisos con la sostenibilidad ambiental y un apartado especial para la protección de los animales, una defensa de la estabilidad institucional y un respeto a la diversidad interna y autonomía del partido.

Aunque falta que se haga un evento público para concretar este apoyo, la decisión deja abiertas las grietas dentro de esta colectividad, pues integrantes como Angélica Lozano y Catherine Juvinao han mantenido su postura crítica a la candidatura de Cepeda y han buscado apoyar a campañas de Claudia López y Sergio Fajardo; igualmente ha sucedido con Katherine Miranda quien se ha acercado a Paloma Valencia.

En contexto: Katherine Miranda reveló porqué apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón”

Por otro lado, el senador Jonathan Pulido “Jotape” Hernández han solicitado formalmente la escisión de la colectividad para poder apoyar otras candidaturas sin incurrir en doble militancia. Esta fragmentación deberá gestionarla el partido mediante procesos jurídicos de separación de credenciales.

Siga leyendo: ¿Se desmorona el sueño de Antanas Mockus? Peleas y diferencias tienen a punto de implosionar a la Alianza Verde

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