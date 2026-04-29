¿Miente Abelardo de la Espriella? En video se ve que el llamado “tigre” no intimidó a Fajardo

Una nueva polémica se ha encendido entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo tras varias declaraciones y videos del comportamiento de los aspirantes fuera de las cámaras de los debates donde se acusan de conductas adversas a lo que suele salir en pantalla.
Aunque puede ser usual que los candidatos tengan un comportamiento diferente frente a las cámaras y a la hora de enfrentar a los ciudadanos y a sus contrincantes de campaña que cuando se encuentran fuera de estos espacios, este aspecto pasa a ser de interés cuando son los mismo aspirantes a la presidencia quienes aprovechan para hablar ante los medios sobre este tipo de encuentros, buscando desnudar la supuesta personalidad de sus opositores.
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