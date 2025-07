Enfermedades raras: la importancia del diagnóstico precoz y la medicina de precisión

Este es un paso fundamental, según los datos publicados en el estudio Orphanet Journal of Rare Diseases de 3 304 pacientes del Registro Español de Enfermedades Raras (1960–2021), el 56,4 % experimentó un retraso diagnóstico y la media de tiempo para obtenerlo es de 6 años.

“En el caso de mi hijo, la detención temprana puede haberle salvado la vida . Con el nivel de neutrófilos que sufría, si no se le hubieran realizado pruebas extra en su nacimiento, cualquier organismo le podría haber causado una infección que se habría complicado rápidamente, antes de que nos hubiéramos dado cuenta”, añade Ferro.

“En general, el diagnóstico genético ayuda a las familias a saber qué les espera, es decir, cuál será el progreso de la enfermedad. En un 5 % a 10 % de los casos, puede que haya un tratamiento. Finalmente, puede servir a los padres a decidir si es recomendable que tengan otra hija o hijo”, apunta a SINC Vicente Yépez, de la Universidad Técnica de Múnich y coautor de un estudio sobre cómo desentrañar enfermedades raras no diagnosticadas mediante la secuenciación genómica de lectura larga de alta precisión.

La interpretación clínica y la validación en laboratorio permitieron resolver 12 casos con diagnósticos genéticos nuevos. Aunque no se halló una causa genética común en los síndromes considerados insolubles, se logró diagnosticar de forma clara el 11,8 % de las familias previamente sin diagnóstico, y se propusieron variantes candidatas en otro 5,4 %.

Yépez y su equipo, entre los que se encuentran científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, publicaron este año un estudio en la revista Genome Research que utiliza la tecnología de lectura larga para secuenciar fragmentos del ADN con gran precisión. Lo aplicaron en 293 individuos de 114 familias con enfermedades raras previamente sin diagnóstico. Este grupo incluía aquellas denominadas como “insolubles” y otros casos con sospecha genética, pero no identificados mediante pruebas convencionales.

“El grandísimo problema ahora mismo es el coste . Esta tecnología es hasta cinco veces más cara que la de lectura corta. En Holanda están comenzando a implementarla a escala nacional, pero personalmente creo que no se justifica. En 2 a 3 años bajará y tal vez ahí sea recomendable. Para mí es más importante secuenciar el ARN para entender mejor el impacto de variantes todavía no reportadas como patogénicas”, enfatiza el experto.

Otro proyecto reciente del consorcio Solve-RD, publicado en Nature Medicine y que implicó a centros españoles entre las 37 entidades colaboradoras, logró diagnosticar a más de 500 pacientes con enfermedades raras previamente no diagnosticadas. En este trabajo la secuenciación de nueva generación (NGS, por sus siglas en inglés), combinada con la colaboración entre especialistas en genética, bioinformática y enfermedades raras, permitió reinterpretar variantes y nuevas clasificaciones.

Pero no solo para el diagnóstico es necesaria esta sinergia, las familias afrontan otros retos, como encontrar información y grupos de apoyo para el tratamiento. “En mi caso la mayoría estaba fuera de España, en EE UU fundamentalmente. Ser bilingüe me ha ayudado mucho, porque conozco a muchas madres que esto le dificulta aún más las cosas. He participado en varios seminarios web y en uno de ellos encontré al médico con el que hemos hecho el seguimiento y que nos ha ayudado finalmente con la opción del trasplante de médula, en colaboración con nuestro hospital de aquí“.