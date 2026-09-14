Este libro demuestra que el “infierno tan temido” ha sido una realidad muy terrenal

“No me mueve, mi Dios, para quererte/ el cielo que me tienes prometido,/ ni me mueve el infierno tan temido/para dejar por eso de ofenderte”, se lee en uno de los sonetos más famosos de la lengua castellana. Probablemente la relación entre Dios y el creyente ideal no esté mediada por las ideas de premio y de castigo. Para el resto de los mortales el cielo y el infierno –sobre todo el infierno– han sido estimulantes para acercarse a la espiritualidad o alejarse de los vicios. Precisamente del uso político y cultural que se le ha dado al más allá trata el libro Entre el cielo y el infierno, de Rafael Tamayo Franco, publicado por el Fondo de Cultura Económica. EL COLOMBIANO conversó con el sobre el origen de su interés por la escatología (rama de la teología que estudia los últimos tiempos) y su incidencia en la historia.
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