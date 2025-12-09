“En Nacional hay que tomar decisiones, aunque duelan”: Óscar Quintabani analiza el presente del equipo verde en esta entrevista

Tras el objetivo frustrado de Nacional de llegar a la final de la Liga Betplay-2 dialogamos con uno de los técnicos más recordados y respetados por la afición verdolaga: Óscar Héctor Quintabani, el primer entrenador bicampeón con el Verde en un mismo año, aquel inolvidable 2007. Con la serenidad de quien ha vivido el fútbol por dentro y la honestidad que siempre lo ha caracterizado, el profe conversó sobre el presente de los equipos antioqueños, el ADN verdolaga, la dificultad de sostener procesos y esas decisiones que marcan para siempre la vida de un plantel. Junior y Tolima son los finalistas. Los equipos antioqueños se quedaron en el camino, ¿cómo vio esa definición? “Nuestro fútbol es así: clasifican ocho, se van cuatro, quedan cuatro... y el que esté en mejor momento se favorece, incluso si su campaña fue irregular. Pero Medellín y Nacional no anduvieron bien. Les costó cohesionar, no se vio ese equilibrio que uno espera después de un tiempo largo de trabajo. Medellín al menos queda con Copa Libertadores, pero ambos pagaron caro no llegar a su mejor forma. Nacional tuvo altibajos, cambios de técnico y críticas al entrenador extranjero”. ¿Nacional debe tener un técnico colombiano o extranjero? “No creo que exista una fórmula exacta. El que llegue debe entender la historia de Nacional y su ADN. Primero están las individualidades; luego el técnico, con su idea, debe formar un equipo. Pero cuando hay tantos altibajos y cambios, se hace muy complicado. No es un tema de nacionalidad, sino de convicción, estabilidad y decisiones correctas”.

Usted logró algo que muy pocos han conseguido: sostener un éxito de un semestre al otro. ¿Cómo se mantiene una hegemonía en Colombia? “En mi caso fue llegar con ocho ojos: mirar todo desde distintos ángulos. Había que tomar decisiones, incluso las que no gustan. Llegamos en el segundo semestre de 2006 con el torneo empezado y vi cosas que no podían seguir. Si no tomaba las decisiones ahí, después sería más difícil. En 2007 hicimos algo clave: definimos las proposiciones del grupo. ¿Qué veníamos a proponer cada uno? Y la conclusión fue: ‘vamos a ser campeones’. Tras ganar el primer torneo, nos volvimos a reunir: ‘¿y ahora qué?’. Ahí salió la frase que cambió todo: ‘vamos a hacer historia’. Ese compromiso interno, esas reglas claras, esa unión... eso te fortalece”. Usted también cambió la logística del equipo desde lo más básico. ¿Qué lo llevó a hacerlo? “Porque Nacional no tenía un predio deportivo como el de hoy. Entrenábamos en empresas que nos brindaban su espacio con mucho cariño, pero yo veo jugadores cambiándose debajo de los árboles y digo: ‘¿dónde estoy? Eso no puede ser Nacional’. Fuimos tomando decisiones: conseguimos un local en Itagüí, hicimos un vestuario, compramos 40 sillas plásticas... y empezamos a salir en bus. Parece un detalle menor, pero cambió la dinámica del grupo. Ya no llegaban en grupos de cuatro en un carro, aislados. En el bus se reían, se hablaba más, se formaban familias. Eso construye equipo. En esa época, Nacional dominaba, pero para la Copa Libertadores de 2008 se fueron varias figuras” ¿Falta preparación para sostener el éxito? “Totalmente. Seguimos sin prepararnos para el éxito en Colombia. Ganamos los dos torneos en 2007, hicimos 104 puntos, 88 goles... pero cuando terminó el año se fueron Aldo Leao, Aristi, Hurtado, Patiño, Murillo... cinco jugadores claves. Terminamos el torneo el 17 de diciembre y el 2 de enero ya había que entrenar para la Libertadores. Si perdés medio equipo, ¿dónde conseguís reemplazos? Eso se debía haber planificado desde septiembre. Y aún así pasamos la primera fase y competimos con Fluminense, que llegó a la final. Pero con el equipo completo, quién sabe, y hoy pasa lo mismo”. ¿Hoy sí es posible sostener procesos? “Seguimos igual. La ley cambió, los contratos cambiaron... y eso desbarata los equipos cada seis meses. Si un jugador está bien y le faltan seis meses, no firma renovación. El empresario dice una cosa, el club otra. Y otra vez empezamos de cero. Es un problema de mentalidad continental”.

Hoy Nacional vive un dilema grande: el caso Cardona. Muchos hinchas piden que no continúe y que juegue Rengifo. ¿Qué tan difícil es para un técnico decirle “no vas más” a una figura? “Uno no está en el vestuario cambiándose con ellos, pero sí debe tener comunicación directa. Yo tengo un gran respeto por Cardona: es un jugador excelente. Pero esas conversaciones no se tienen hoy; se debían tener hace seis meses o un año. Si hoy consideran que Edwin no está al nivel, ¿para qué vino hace seis meses? ¿Cuál era el proyecto con él? Lo que pasa es que todo depende del resultado. Cuando el equipo pierde, empiezan a buscar culpables. Pero las decisiones fuertes deben pensarse a largo plazo, no al ritmo del último marcador”.