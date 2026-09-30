Epa Colombia llega a un acuerdo con Transmilenio tras audiencia de reparación, ¿irá a prisión domiciliaria?

Un juez de Bogotá aprobó oficialmente el acuerdo de reparación integral entre la empresa TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

Con este pacto se busca resarcir los daños ocasionados el 22 de noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo instalaciones y equipos de la estación Molinos, hechos por los cuales la creadora de contenido cumple una condena de 63 meses de prisión por daño en bien ajeno, perturbación en el transporte público e instigación a delinquir.

En la audiencia se estimó que los daños a la infraestructura del sistema de transporte fueron de 467 millones de pesos. Teniendo eso presente, Daneidy acordó un pago de 100 millones de pesos a favor de Transmilenio.

Sobre los aproximados 300 millones restantes, la influencer deberá producir 55 videos de contenido pedagógico para redes sociales. Esta cantidad se fijó monetizando su trabajo a partir del portafolio comercial de tarifas que la creadora cobraba antes de su reclusión.

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Estos deberán estar orientados a concientizar sobre el cuidado del sistema, evitar la evasión del pasaje (no colarse), promover el uso de la aplicación oficial para recargar tarjetas y difundir pautas de cultura ciudadana. Entre 20 y 25 se publicarían en su perfil principal y los demás mediante historias.

A pesar del acuerdo, ya hay un inconveniente. En la sentencia penal se prohíbe ejercer como influencer o youtuber durante el tiempo de condena, por lo que, a pesar del acuerdo, la publicación de las piezas en redes sociales permanecerá suspendida hasta que cumpla la pena o cambien sus condiciones jurídicas.