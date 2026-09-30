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Epa Colombia llega a un acuerdo con Transmilenio tras audiencia de reparación, ¿irá a prisión domiciliaria?

La influencer deberá reparar 467 millones de pesos, que fue lo que se valoró los daños provocados a la estación Molinos de Transmilenio.

  • La creadora de contenido estuvo en una audiencia de reparación con la empresa TransMilenio S.A. Fotos: Colprensa y captura video
    La creadora de contenido estuvo en una audiencia de reparación con la empresa TransMilenio S.A. Fotos: Colprensa y captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Un juez de Bogotá aprobó oficialmente el acuerdo de reparación integral entre la empresa TransMilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

Con este pacto se busca resarcir los daños ocasionados el 22 de noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo instalaciones y equipos de la estación Molinos, hechos por los cuales la creadora de contenido cumple una condena de 63 meses de prisión por daño en bien ajeno, perturbación en el transporte público e instigación a delinquir.

En la audiencia se estimó que los daños a la infraestructura del sistema de transporte fueron de 467 millones de pesos. Teniendo eso presente, Daneidy acordó un pago de 100 millones de pesos a favor de Transmilenio.

Sobre los aproximados 300 millones restantes, la influencer deberá producir 55 videos de contenido pedagógico para redes sociales. Esta cantidad se fijó monetizando su trabajo a partir del portafolio comercial de tarifas que la creadora cobraba antes de su reclusión.

Lea también: Video | Con manos y pies encadenados: así fue el traslado de Epa Colombia a un juzgado en Ibagué

Estos deberán estar orientados a concientizar sobre el cuidado del sistema, evitar la evasión del pasaje (no colarse), promover el uso de la aplicación oficial para recargar tarjetas y difundir pautas de cultura ciudadana. Entre 20 y 25 se publicarían en su perfil principal y los demás mediante historias.

A pesar del acuerdo, ya hay un inconveniente. En la sentencia penal se prohíbe ejercer como influencer o youtuber durante el tiempo de condena, por lo que, a pesar del acuerdo, la publicación de las piezas en redes sociales permanecerá suspendida hasta que cumpla la pena o cambien sus condiciones jurídicas.

Sin embargo, en la audiencia Barrera Rojas señaló que debido a que lleva cerca de 26 meses cumplidos de condena, tramitará la solicitud de prisión domiciliaria acogiéndose al artículo 38B del Código Penal por buen comportamiento.

El acuerdo también incluye la posibilidad de realizar servicio social, pedagogía directa en estaciones y la presentación de disculpas públicas, actividades que requerirán la autorización previa de un juez de ejecución de penas.

Siga leyendo | Empeora situación de Epa Colombia: multan su empresa con una millonada

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero debe pagar Epa Colombia a TransMilenio por los daños de la estación Molinos?
Epa Colombia acordó pagar 100 millones de pesos a TransMilenio. Los daños a la infraestructura fueron estimados en 467 millones de pesos, y el valor restante se compensará mediante 55 videos pedagógicos.
¿Qué deberá hacer Epa Colombia para compensar los cerca de 300 millones de pesos restantes?
Deberá producir 55 videos de contenido pedagógico sobre cuidado de TransMilenio, evitar la evasión del pasaje, uso de la aplicación oficial para recargas y cultura ciudadana. Su valor se calculó con base en sus tarifas comerciales anteriores.
¿Epa Colombia puede solicitar prisión domiciliaria por buen comportamiento?
Sí. Durante la audiencia, Daneidy Barrera Rojas anunció que tramitará una solicitud de prisión domiciliaria con fundamento en el artículo 38B del Código Penal, argumentando que ha cumplido cerca de 26 meses de condena.
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