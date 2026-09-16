Empeora situación de Epa Colombia: multan su empresa con una millonada

La situación para la influencer Daneidy Barrera Rojas empeoran. Tras conocerse imágenes de ella esposada en su traslado a la cárcel de Ibagué, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Productos Epa Colombia S.A.S. con una multa de $140.476.000 por incumplir normas de protección al consumidor relacionadas con la comercialización de productos a través de internet.
La investigación de la autoridad identificó varias fallas en la información que la empresa suministraba a sus clientes durante las compras en línea, entre ellas aspectos relacionados con las garantías y los derechos que tienen los consumidores en el comercio electrónico.
Uno de los productos señalado en la actuación administrativa fue el “Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml”, sobre el cual la empresa no habría informado algunas de sus características esenciales.
Cabe aclarar que Barrera está cumpliendo una condena de 5 años y 2 meses de prisión por actos de vandalismo contra TransMilenio ocurridos en noviembre de 2019.