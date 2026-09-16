Banco alemán cuestiona impacto económico de la IA y recuerda todas las predicciones que fallaron

La inteligencia artificial ha generado una de las mayores apuestas tecnológicas de los últimos años, pero también una discusión sobre cuánto de las expectativas actuales terminará convirtiéndose en resultados concretos.
El banco alemán Deutsche Bank pone el debate frente a un antecedente incómodo: la historia está llena de predicciones sobre nuevas tecnologías que parecían convincentes y terminaron equivocadas, tanto por exceso de optimismo como de pesimismo.
Esa premisa de la firma alemana surge en medio de una llamada a desacelerar el desarrollo de la AI, impulsada por destacados investigadores, figuras de la industria y organismos globales que advierten que la velocidad de despliegue está superando la capacidad de control y regulación.
Al mismo tiempo, el futuro de un boom histórico de inversión depende de que las expectativas sobre esta tecnología se traduzcan en resultados reales para las empresas.
El banco alemán calcula que solo los llamados hiperescaladores invertirán más de US$5 billones durante los próximos cinco años en esta apuesta tecnológica.