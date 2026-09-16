“Se robaron el gobierno corporativo”: la advertencia del presidente de la junta de Ecopetrol

Ecopetrol cambió de junta directiva este 15 de septiembre y, enseguida, su presidente puso el dedo en la llaga. “En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”, afirmó Luis Felipe Henao, en Caracol Radio. Esta frase, según el ejecutivo, muestra la crisis de la petrolera estatal, la empresa más grande del país y de la cual el Estado colombiano es dueño del 88% de las acciones. Henao insistió en la compañía atraviesa “su mayor prueba de integridad y su mayor prueba operativa”. Lo anterior lo recalcó porque la compañía entrega a la Nación cerca de $35 billones al año, equivalentes a casi 16% del Presupuesto General de la Nación. “Ecopetrol le entrega al país $80 millones por minuto”. La asamblea extraordinaria de accionistas renovó a seis de los nueve miembros de la junta y mantuvo a tres. Los elegidos quedaron en el cargo hasta 2029. Este relevo llegó junto con dos salidas en cadena en la Presidencia de la compañía, primero la de Ricardo Roa y después la de Juan Carlos Hurtado, quien ejercía como presidente encargado. Por eso, la primera tarea de la junta directiva será avanzar en la elección del nuevo presidente de la estatal. Henao explicó que el procedimiento establece que el accionista mayoritario, en este caso el Gobierno nacional, debe remitir las candidaturas para que sean analizadas por la junta. Según el directivo, se prevé que Joaquín Gutiérrez, amigo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, sea evaluado y pueda asumir la presidencia de la compañía la próxima semana. Entérese: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol?

Por qué salió el presidente encargado de Ecopetrol

Henao confirmó que él mismo le pidió la renuncia a Hurtado. El detonante fue la difusión de un audio en el que el entonces presidente encargado conversa con el catalán Manel Grau y con un contratista sobre la influencia de Grau en nombramientos y negocios dentro de la petrolera. “Una vez pude analizar con calma la investigación de El Tiempo, llamé a Juan Carlos Hurtado y le dije que yo tenía que ser coherente. Dimos una lucha muy importante sobre por qué Ricardo Roa no podía seguir al frente de la empresa. Le dije que entendiera que ante el mínimo indicio de corrupción no podía seguir siendo el presidente de la compañía y ayer mismo salió”, relató Henao.

Las denuncias de corrupción que ya están en la Fiscalía

El presidente de la junta defendió el trabajo de Ricardo Rodríguez Yee, miembro de junta que representa a los departamentos productores, en el comité de auditoría y señaló que los hallazgos ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El listado de irregularidades que mencionó Henao es largo, va desde pagos por nombramientos vinculados al alias ‘El Bachiller’, anomalías en contratos con la firma Covington & Burling, negocios de gas y de paneles solares y la compra de un apartamento. “En Ecopetrol se compraron cargos para direccionar negocios”, afirmó. Y explicó que el método para esquivar la vigilancia de la junta consistió en que los implicados “fraccionaron mucho los contratos”. Es decir, partieron contratos grandes en varios pedazos pequeños para que ninguno llegara al monto que obliga a pedir autorización del máximo órgano de la empresa. Para dimensionar lo que viene, Henao comparó el caso con el proceso 8.000, el escándalo político más sonado de la Colombia de los años noventa. “Yo creo que este va a ser el proceso 80.000 o el proceso 800.000”, dijo. Y agregó que “el nivel de corrupción, cuando salga a la luz pública, el nivel de profundización de corrupción va a ser enorme”. El directivo advirtió que, por el tamaño del desfalco, en este caso “podría intervenir Estados Unidos”. Esto, teniendo en cuenta que la acción de Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La auditoría forense en Ecopetrol

Uno de los principales frentes que enfrenta la petrolera son las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Ricardo Roa. Por eso, Henao confirmó que Ecopetrol adelanta una auditoría forense liderada por Ricardo Rodríguez, exvicecontralor general de la República. De acuerdo con el presidente de la junta, el proceso ya identificó “más de 32 casos emblemáticos”, con aseguramiento de pruebas e información digital. Entre los asuntos bajo revisión están presuntos pagos asociados con nombramientos, el contrato de COVID Tonal Building, acuerdos de gas y paneles solares, mantenimiento de plantas y proyectos como Termomorichal 1 y 2. Sobre el eventual impacto económico de los hallazgos, Henao señaló: “Si eso se llega a comprobar, yo creo que sería el mayor detrimento que ha sufrido el país en su historia; estaríamos hablando de billones de pesos”. En las pesquisas también aparecen referencias a los llamados “Catalanes”, grupo en el que se menciona al empresario Manuel Grau, así como a una persona identificada en las indagaciones con el alias de “la bailarina”. Henao señaló que esta última referencia coincide con sospechas relacionadas con la exprimera dama Verónica Alcocer, aunque aclaró que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer responsabilidades y determinar el alcance de esas menciones. A esto se suma la herencia de Ricardo Roa, quien dejó temporalmente la presidencia en abril, después de ser imputado por tráfico de influencias, y finalmente renunció. A este escenario se agrega el deterioro de los resultados financieros, por ejemplo, las utilidades de Ecopetrol disminuyeron 57%, al pasar de $33,4 billones en 2022 a $14,4 billones en 2025. La capitalización bursátil de la compañía se ubica actualmente en alrededor de $113 billones. Siga leyendo: Nuevo audio salpica a “los catalanes”: así ha sido su injerencia en las empresas energéticas del Estado

Las tres prioridades de la nueva junta de Ecopetrol

Ante este panorama, la junta directiva planteó como una de sus prioridades recuperar el ritmo de exploración y producción. “Una empresa que no explora es una empresa que empieza a deteriorarse y Ecopetrol tiene que volver a la exploración”, aseguró Henao. Lo anterior teniendo en cuenta que Colombia produce actualmente cerca de 700.000 barriles de petróleo diarios. Por lo tanto, la tarea es recuperar rápidamente un nivel de 800.000 barriles por día y avanzar posteriormente hacia el millón de barriles diarios mediante nuevas licitaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La junta también quiere impulsar proyectos de hidrocarburos no convencionales en la formación La Luna, en el Magdalena Medio, con áreas que abarcan sectores de San Martín, en Cesar; Puerto Wilches y Barrancabermeja, en Santander; y zonas de Antioquia. De acuerdo con las proyecciones expuestas, estos desarrollos podrían movilizar inversiones superiores a US$9.000 millones durante los próximos 10 años. En el corto plazo, además, Ecopetrol tendrá que desempeñar un papel clave frente al riesgo de restricciones en el suministro eléctrico asociado al fenómeno de El Niño. El país importa actualmente cerca de 39% del gas que consume, mientras que una reducción de los aportes hídricos hasta niveles cercanos a 13% elevaría la necesidad de generación térmica. En ese escenario, el sistema requeriría el suministro de unos 34.000 barriles diarios de diésel para mantener operativas las plantas térmicas. Para responder a esa demanda, Ecopetrol busca elevar el uso de su infraestructura de regasificación, con la planta Spec operando al 98%, además de impulsar la entrada en operación de las plantas regasificadoras del Pacífico y Puerto Bahía.

Por lo tanto, Henao ordenó la tarea en tres frentes. El primero, una auditoría forense que permita “decir la verdad completa, poder establecer con todo el rigor técnico qué pasó, cuánto costó y quiénes deben responder”. El ejercicio revisará el 100% de las transacciones con herramientas de analítica, con el fin de judicializar los hechos. “Sin verdad, pues, no hay confianza y sin confianza, no puede volver la inversión”, dijo Henao, quien insistió en que la revisión no será un “ajuste de cosmética”, sino la vía para recuperar la credibilidad y proteger un patrimonio que es público. La segunda tarea es la operativa, es decir, frente a la crisis energética y al fenómeno de El Niño, Henao sostuvo que Ecopetrol es la única compañía del país capaz de mover al mismo tiempo el diésel, el gas y su propia energía. En ese orden, de esa capacidad depende que no se disparen los costos de generación ni el precio de la energía que pagan los hogares y la industria. La tercera, como se mencionó, es volver a explorar. “Una petrolera que no explora, que fue lo que pasó los cuatro años pasados, se va liquidando en cámara lenta”, advirtió. Esto pasa por reactivar la exploración, sacar adelante el gas propio y bajar la dependencia de las moléculas importadas. Henao recordó que Colombia perdió la capacidad de autoabastecerse en gas, y que no es un debate “ideológico”, dijo, sino un asunto de seguridad para el Estado, los hogares y el sector industrial. Insistió en que sin incentivos a la exploración no crecen las reservas; sin reservas no hay caja; y sin caja se golpean los recursos que el Gobierno recibe vía impuestos y dividendos. “Volver a explorar no es nostalgia petrolera, es responsabilidad con las finanzas públicas y con las próximas generaciones”, señaló.

Junta de Ecopetrol.

Quiénes integran la nueva junta directiva de Ecopetrol