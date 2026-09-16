“Se robaron el gobierno corporativo”: la advertencia del presidente de la junta de Ecopetrol

Ecopetrol cambió de junta directiva este 15 de septiembre y, enseguida, su presidente puso el dedo en la llaga. “En Ecopetrol no se robaron un contrato, se robaron el gobierno corporativo”, afirmó Luis Felipe Henao, en Caracol Radio.
Esta frase, según el ejecutivo, muestra la crisis de la petrolera estatal, la empresa más grande del país y de la cual el Estado colombiano es dueño del 88% de las acciones. Henao insistió en la compañía atraviesa “su mayor prueba de integridad y su mayor prueba operativa”.
Lo anterior lo recalcó porque la compañía entrega a la Nación cerca de $35 billones al año, equivalentes a casi 16% del Presupuesto General de la Nación. “Ecopetrol le entrega al país $80 millones por minuto”.
La asamblea extraordinaria de accionistas renovó a seis de los nueve miembros de la junta y mantuvo a tres. Los elegidos quedaron en el cargo hasta 2029. Este relevo llegó junto con dos salidas en cadena en la Presidencia de la compañía, primero la de Ricardo Roa y después la de Juan Carlos Hurtado, quien ejercía como presidente encargado.
Por eso, la primera tarea de la junta directiva será avanzar en la elección del nuevo presidente de la estatal. Henao explicó que el procedimiento establece que el accionista mayoritario, en este caso el Gobierno nacional, debe remitir las candidaturas para que sean analizadas por la junta.
Según el directivo, se prevé que Joaquín Gutiérrez, amigo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, sea evaluado y pueda asumir la presidencia de la compañía la próxima semana.
Entérese: ¿Quién es Carlos Suárez, el estratega y amigo de Abelardo de la Espriella, que llegó a la junta de Ecopetrol?