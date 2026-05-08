EPM transferirá 2,8 billones de pesos a Medellín en 2026

Cada año, EPM le entrega a Medellín una parte de las ganancias que genera. Es la forma en que la ciudad recibe un dividendo de su empresa pública: esa plata financia vías, alimentación escolar, seguridad, atención social, colegios y proyectos de movilidad en comunas y corregimientos. El pasado 7 de mayo, en la rendición de cuentas de la empresa, anunciaron que para 2026 ese aporte será de 2,8 billones de pesos, unos 200.000 millones más que los 2,6 billones transferidos en 2025.

La cifra es posible gracias a los resultados financieros del Grupo EPM en 2025. La empresa consolidó ingresos cercanos a los 28,8 billones de pesos y obtuvo un resultado neto — es decir, las ganancias después de descontar todos los gastos — de 5,3 billones de pesos, un crecimiento del 9% frente a 2024. EPM como empresa individual, sin contar sus filiales, alcanzó un resultado de 4,9 billones, con un crecimiento del 1%.

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Para entender la magnitud de lo que mueve EPM en la economía, el gerente John Maya Salazar lo puso en números durante la rendición de cuentas: “En 2025, el grupo empresarial gestionó 68.129 contratos por más de 22 billones de pesos, una dimensión que no solo muestra la magnitud de su operación, sino también el peso real que tiene en la economía al dinamizar cadenas productivas, generar miles de empleos y movilizar recursos en múltiples sectores y territorios”.

Directivos de EPM también destacaron avances en estabilidad operacional y recuperación de confianza institucional tras años de contingencias alrededor de proyectos estratégicos como Hidroituango, cuya consolidación figura entre las principales apuestas de la empresa para 2026.