Volqueta volvió un “camino de rocas” la autopista Medellín-Bogotá: esto fue lo que pasó

La autopista Medellín-Bogotá, en el tramo El Santuario-Caño Alegre, quedó convertida, literalmente, en un camino de rocas durante varias horas por culpa de una volqueta. Todo porque este vehículo, de manera accidental, regó el material cuando transitaba por el municipio, provocando las afectaciones en esta vía. Esto ocurrió sobre las 9:30 de la noche del pasado miércoles a la altura del sector La Mañosa, luego de que a la volqueta, que iba en sentido Bogotá-Medellín, se le abriera la compuerta y comenzara a derramar todo este material.

El vehículo fue interceptado varios kilómetros más adelante, luego de que otros conductores lo alertaran de que estaba derramando este material, que estaba transportando desde Río Claro hacia El Santuario para que fuera procesado. Entérese: La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía Julio César Flórez, líder del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, el cual hace control y veeduría a esta vía nacional, explicó que esto provocó un cierre de unos 30 minutos, mientras los mismos conductores retiraban estos desechos para evitar accidentes.

“Los mismos conductores se bajaron y comenzaron a poner las piedras a un costado de la vía para poder continuar transitando por esta vía. En eso se demoraron como 20 minutos y de ahí se normalizó el tránsito”, expresó. De acuerdo con el reporte de las autoridades, estas piedras no golpearon ningún vehículo, por lo que no hubo afectaciones materiales. En ese momento tampoco transitaban motocicletas, por lo que no hubo caída de conductores de este tipo de vehículos. Le puede interesar: ¡Ojo! Ya hay fecha de reapertura de la autopista Medellín–Bogotá, en Antioquia El transporte de estas piedras es muy común en este corredor vial, puesto que se extraen de Río Claro y del corregimiento La Danta, de Sonsón, con el fin de producir materiales para la construcción, abonos y hasta alimento para animales.