Volqueta volvió un “camino de rocas” la autopista Medellín-Bogotá: esto fue lo que pasó

La autopista Medellín-Bogotá, en el tramo El Santuario-Caño Alegre, quedó convertida, literalmente, en un camino de rocas durante varias horas por culpa de una volqueta. Todo porque este vehículo, de manera accidental, regó el material cuando transitaba por el municipio, provocando las afectaciones en esta vía.
Esto ocurrió sobre las 9:30 de la noche del pasado miércoles a la altura del sector La Mañosa, luego de que a la volqueta, que iba en sentido Bogotá-Medellín, se le abriera la compuerta y comenzara a derramar todo este material.