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Volqueta volvió un “camino de rocas” la autopista Medellín-Bogotá: esto fue lo que pasó

El vehículo de carga derramó varias toneladas de piedras, accidentalmente, a la altura del municipio de Cocorná, provocando el cierre de esta vía durante toda la noche del miércoles.

  • Así quedó la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Cocorná, luego de que una volqueta derramara varias piedras. Esto obligó al cierre de este corredor mientras estos elementos eran recogidos. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
    Así quedó la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Cocorná, luego de que una volqueta derramara varias piedras. Esto obligó al cierre de este corredor mientras estos elementos eran recogidos. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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La autopista Medellín-Bogotá, en el tramo El Santuario-Caño Alegre, quedó convertida, literalmente, en un camino de rocas durante varias horas por culpa de una volqueta. Todo porque este vehículo, de manera accidental, regó el material cuando transitaba por el municipio, provocando las afectaciones en esta vía.

Esto ocurrió sobre las 9:30 de la noche del pasado miércoles a la altura del sector La Mañosa, luego de que a la volqueta, que iba en sentido Bogotá-Medellín, se le abriera la compuerta y comenzara a derramar todo este material.

El vehículo fue interceptado varios kilómetros más adelante, luego de que otros conductores lo alertaran de que estaba derramando este material, que estaba transportando desde Río Claro hacia El Santuario para que fuera procesado.

Entérese: La autopista Medellín-Bogotá lleva un mes sin peajes por el pésimo estado de la vía

Julio César Flórez, líder del colectivo Los Magníficos de la Ruta 60, el cual hace control y veeduría a esta vía nacional, explicó que esto provocó un cierre de unos 30 minutos, mientras los mismos conductores retiraban estos desechos para evitar accidentes.

“Los mismos conductores se bajaron y comenzaron a poner las piedras a un costado de la vía para poder continuar transitando por esta vía. En eso se demoraron como 20 minutos y de ahí se normalizó el tránsito”, expresó.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, estas piedras no golpearon ningún vehículo, por lo que no hubo afectaciones materiales. En ese momento tampoco transitaban motocicletas, por lo que no hubo caída de conductores de este tipo de vehículos.

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El transporte de estas piedras es muy común en este corredor vial, puesto que se extraen de Río Claro y del corregimiento La Danta, de Sonsón, con el fin de producir materiales para la construcción, abonos y hasta alimento para animales.

Este hecho se prestó para algunas burlas por parte de habitantes de la zona, quienes aprovecharon para hacer críticas al pésimo estado de esta vía nacional. Incluso aseguraron que con las rocas caídas, “la vía parecía en mejor estado que cuando estaba sin ellas”, dijo uno de ellos.

Es de destacar que desde hace unos tres años este tramo presenta graves problemas de deterioro, debido a la lenta intervención de Invías para su reparación y parcheo de huecos. Todo pese a los anuncios de inversión para su mantenimiento.

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