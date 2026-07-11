¿Por qué llamaron Erling Haaland a más de 500 bebés en Perú?

El fenómeno que ha generado Erling Haaland durante el Mundial de 2026 trascendió las canchas y llegó hasta los registros civiles de Perú. De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de 500 recién nacidos fueron inscritos con el nombre o el apellido del delantero noruego en las últimas semanas. Las cifras reveladas por la entidad muestran que 468 bebés fueron registrados con el apellido “Haaland”, mientras que otros 91 recibieron el nombre completo “Erling Haaland”, una muestra de la popularidad que ha alcanzado el atacante del Manchester City gracias a su desempeño en la Copa del Mundo. Según explicó Iván Torres, portavoz del Reniec, la mayoría de estos registros se realizaron después del inicio del torneo y aumentaron especialmente cuando la selección de Noruega consiguió avanzar por primera vez en su historia a los cuartos de final del Mundial.

El delantero de 25 años, conocido como “El Androide”, ha sido una de las principales figuras de la competencia. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra el doblete que marcó frente a Brasil, resultado que permitió a la selección noruega asegurar su clasificación a la siguiente fase del campeonato. Sin embargo, esta no es la primera vez que una estrella del fútbol inspira a las familias peruanas a la hora de elegir el nombre de sus hijos. De acuerdo con el Reniec, miles de personas en el país también llevan nombres de reconocidos futbolistas internacionales. Conozca: Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio; hora y dónde ver en vivo Las estadísticas de la entidad indican que actualmente existen 3.402 personas llamadas “Messi”, de las cuales 292 fueron registradas específicamente como “Lionel Messi”. A ellas se suman 1.185 personas con el nombre “Cristiano Ronaldo”, 1.241 llamadas “Yamal”, 238 inscritas como “Mbappé” y 33.809 registradas con el nombre “Neymar”. El portavoz del organismo explicó que la legislación peruana no impide que los padres elijan este tipo de nombres para sus hijos, siempre que no resulten ofensivos o atenten contra la dignidad de la persona.

La denominada “Haalandmanía” podría seguir creciendo si el delantero mantiene su protagonismo en el Mundial. El atacante llegó a los cuartos de final con siete goles, ubicándose entre los máximos anotadores del torneo, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes lideran la tabla con ocho tantos cada uno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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