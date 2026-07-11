Mundial 2026: partidos de hoy 11 de julio; hora y dónde ver en vivo

El Mundial entra en su fase decisiva. Este sábado 11 de julio se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final y se completará el cuadro de semifinales y dejará definidos a los cuatro equipos que seguirán en la lucha por el título.
Hoy los encuentros enfrentarán a Noruega e Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami y, horas más tarde, a Argentina y Suiza en el Estadio de la Ciudad de Kansas, en Kansas City. Ambos partidos podrán verse en Colombia por DSports (televisión por suscripción) y a través de las plataformas de streaming DGO y Paramount+.
Entérese: Noruega vs. Inglaterra, un duelo de goleadores en los cuartos de final: ¿a qué hora y dónde ver el partido?