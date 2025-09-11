“Temo que esa situación se vuelva a presentar”: Samper sobre posible descertificación de Estados Unidos

El gobierno de Ernesto Samper (1994-98) es el único que ha experimentado los efectos de una descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. La medida fue aplicada en 1996 y 1997, cuando su mandato enfrentaba el escándalo del Proceso 8.000, relacionado con filtraciones de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. A su juicio, es probable que el gobierno de Gustavo Petro vuelva a sufrir una calificación similar por parte de la Casa Blanca, que el próximo 15 de septiembre emitirá su paquete de certificaciones para varios países. Desde Europa, donde se encuentra en la actualidad, el expresidente respondió un cuestionario de EL COLOMBIANO. De acuerdo con su análisis de la situación, ¿qué decisión cree que tomará el Gobierno de EE. UU. respecto a Colombia este año? “Es difícil saberlo, porque la verdad es que la certificación es un instrumento ilegal que utiliza los Estados Unidos, más que para calificar el esfuerzo que hacen los países en la lucha contra las drogas o en la defensa de los derechos humanos o en el cuidado del clima, es una decisión para distinguir entre países amigos y países enemigos. El país que ellos consideran enemigo, lo descertifican, y el que consideran amigo, así no haya hecho nada contra las drogas, lo certifican, de tal manera que lo considero un instrumento político que solo tiene una importancia: dividir al mundo entre países amigos y enemigos de los Estados Unidos. Con este Gobierno, me temo que esa situación se vuelva a presentar”. ¿Qué opina de esa política de EE. UU. de certificar o descertificar a otros países en relación a la lucha antidrogas? “La única entidad que puede emitir sanciones unilaterales y convertirlas inclusive en sanciones económicas, son Estados Unidos, cualquier país que de forma unilateral se atreva a certificar la conducta de otro en cualquier materia, se le considera una conducta ilegal y por supuesto es inmoral y contradictoria, porque en el fondo lo que trata es de imponer un castigo de manera unilateral, en la cual no hay posibilidades de reclamar, ni de encontrar – ya producida la desertificación – ninguna salida distinta, salvo esperar que Estados Unidos cambie su parecer, que es de carácter político y no técnico”.

En su época de presidente, usted tuvo que enfrentar dos años de descertificación. ¿Cuál fue el impacto para el país en aquel entonces? “La verdad es que si algún gobierno ha hecho algo en la lucha contra las drogas, fue el mío; nosotros establecimos la extinción del dominio para los bienes incautados a los narcotraficantes, restablecimos la extradición, desarrollamos un programa de interdicción aérea y marítima, que nos permitió hacer capturas consideradas históricas en su momento. Y todo eso no tuvo mayor resultado ni influyó sobre la decisión de la descertificación, que era una decisión política que adoptaban los organismos de lucha contra las drogas en Estados Unidos, que no tenían buenas relaciones políticas con mi gobierno. De tal manera que no creo que haya una relación de equivalencia entre lo que uno haga y lo que finalmente certifiquen”. ¿Cómo respondió su gobierno a los desafíos que planteó la descertificación en aquel entonces? “Lo grave no es la descertificación en sí misma, sino la amenaza de la descertificación, que aprovechan muchos funcionarios de los organismos de Inteligencia y de Control de Estados Unidos para hacer exigencias, poner condiciones, pedir mayores esfuerzos, es decir, para chantajear de alguna manera al país. Nosotros respondimos simplemente manteniendo nuestra política de lucha contra las drogas, denunciando el carácter unilateral de esta medida, e inclusive llevamos a la OEA la posibilidad de que fuera ese organismo y no Estados Unidos el que estableciera una valoración objetiva de la lucha contra el narcotráfico. Pero, repito, no hay mucha manera de responder anticipadamente porque en el fondo se trata de una decisión política que es cuestionable en otros escenarios y no en los objetivos. Si se hubiera hecho una evaluación objetiva de mi política contra las drogas, nunca nos hubieran descertificado y no hubieran certificado a otros países, que sin haber hecho nada recibieron este certificado de buena conducta”.