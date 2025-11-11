Producción de café en Colombia creció 14% en los últimos 12 meses, pero octubre “marca punto de inflexión”

La Federación Nacional de Cafeteros presentó su informe de producción mensual en el cual Colombia continúa mostrando signos de recuperación, pues entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el país produjo 14,7 millones de sacos de 60 kilos, un crecimiento del 14% frente a los 12,9 millones registrados en el mismo periodo anterior, según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Este aumento confirma la recuperación sostenida del sector durante el último año, impulsado por mejores condiciones climáticas y la estabilización en los precios internacionales. Sin embargo, el gremio advierte que octubre marcó un cambio en la tendencia mensual, con una caída del 10% en la producción frente al mismo mes de 2024.

“Octubre marca un punto de inflexión en la producción mensual de café. Tal como lo habíamos advertido, comienza el declive en la producción nacional de café”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la FNC, a través de su cuenta en X.

Según el directivo, la reducción en octubre responde a los efectos del clima sobre la floración registrada durante el primer trimestre de 2025. La federación prevé que esta tendencia descendente podría extenderse durante los próximos dos meses, en lo que consideran parte del ciclo bienal de la caficultura.